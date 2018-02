Jeg vil godt blande mig lidt i debatten om fornyelse af kørekort. Jeg er lige blevet 70 år og fik mit kørekort fornyet, til jeg er 85 år.

Min mening om det er, at det er fuldkommen vanvittigt, at jeg nu må køre bil uden nogen form for kontrol, så for min skyld må de gerne indføre det gamle system.

Så er der da en smule kontrol med, hvem der er tjenlig til at køre bil.

For jeg tror ikke, det er et spørgsmål, om lægerne tjener de penge. Mit indtryk er, at lægerne har nok at se til, for man hører jo den ene gang efter den anden, at der er mangel på læger.