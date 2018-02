Kerteminde: En 22-årig mand blev tirsdag ved retten i Odense dømt til 8 måneders betinget fængsel med samfundstjeneste for et voldeligt røveri mod en 49-årig mand.

Overfaldet skete 21. oktober sidste år, hvor bilisten kort før klokken 23.00 kom kørende ad Vestergade. Her måtte han stoppe, fordi der stod en ung mand og svajede på kørebanen. Den unge mand fik hurtigt åbnet bildøren i højre side af bilen og satte sig ind på passagersædet. Han slog bilisten i hovedet med en knytnæve og krævede at få udleveret 800 kroner.

Bilisten havde ikke pengene på sig, og i stedet tvang den unge mand ham til at køre hen til en hæveautomat. De kørte både ad Kattestræde og Langegade, og her gav gerningsmanden yderligere to knytnævneslag i hovedet på bilisten. Det lykkedes den 49-årige bilist at tage nøglerne til bilen og flygte fra stedet. Gerningsmanden satte efter i løb, men han måtte give op efter nogle få hundrede meter.

Politiet igangsatte en efterlysning på den unge gerningsmand, og i denne uge blev han dømt.