En tur til Tyskland efter billige øl er blevet til en en dyr fornøjelse for en 62-årig mand fra Svendborg.

Retten i Odense har dømt ham til at betale 15.000 kroner i bøde for den 30. oktober sidste år at være kørt over den jyske grænse i en bil fyldt med dåseøl.

Den 62-årige havde i retten fortalt, at de i alt 2304 dåseøl skulle bruges til arrangementer i hans medarbejderklub, en julefrokost samt en bingoklub.

Men da der var tale om et firma- og ikke et privat arrangement, var mængden et godt stykke over, hvad manden havde lov at indføre, mente retten.

Ifølge Skats retningslinjer må privatpersoner indføre op til 110 liter - omkring 330 dåser i normal størrelse. Derfor var mængden i den 62-åriges bil omkring syv gange så stor som det tilladte.

Dommen har været nogle dage undervejs, forklarer anklager Lone Hesselmark. Retsmødet blev holdt 1. februar, men her optog dommeren sagen til dom. Den blev afsagt 8. februar og modtaget af anklagemyndigheden torsdag formiddag.

Den 62-årige har nu 14 dage til at forholde sig dommen.