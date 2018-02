Til 2018 er Levante blevet opdateret med et elektrisk servostyretøj, der giver nye selvkørende muligheder og forbedrer suv'ens langturskomfort. Men kan den leve op til Maserati-treforken i kølergrillen?

- Ja, så peger du bare rattet lige frem og lader Hill Descent-systemet klare resten, bebuder offroad-instruktøren ved min side ubekymret. Forhjulene er allerede begyndt at skride i ujævne ryk på skræntens grove betonoverflade, og hvor den lange motorhjelm slutter, er én stor blind vinkel af himmel og trætoppe. - Hældningen er 45 grader, du finder ikke en stejlere bakke i hele testanlægget, fortsætter han stolt. Fakta Maserati Levante SPris: 1,7 mio kr. (cirkapris)



Forbrug: 9,2 km/l,



CO2 per km: 253 g



Motor: V6-cylindret benzinmotor med biturbo



Hk: 430/5750 o/min.



Nm: 580/5000 o/min.



Topfart: 264 km/t



0-100 km/t.: 5,2 sek. Jeg har egentlig mest lyst til at finde bakgearet, men den store V6-dieselmotor over forakslen er på vej ned ad bakken, så der er ikke rigtig nogen vej tilbage. Hele den 2,2 ton tunge bil triller ud over kanten, jeg synker, og farten stiger. Et par tryk på knappen, der normalt styrer fartpiloten, og HDC-systemet bremser løs på de fire hjul individuelt for at sætte farten ned, uden jeg rører hverken speeder eller bremse. De 18-tommer lavprofildæk kæmper lidt for at finde greb, men før jeg får set mig om, har den forhøjede luksus-GT klatret kontrolleret ned ad betonvæggen, mens jeg sidder måbende tilbage i de 12-vejs justerbare, silkedekorerede sæder med udsigt til åbenporet Radica-træ på alle paneler og duften af dyrt læder i næseborene - surrealistisk. Mange rynkede på næsen, da Maserati i 2016 hoppede med på den højbenede mode og lancerede sit bud på et Sports Utility Vehicle: Levante. Og man kan da spørge sig selv, hvorfor en producent af smukke Grand Tourere med mere end 100 års fornem stamtavle pludselig skal til at lave firehjulstrækkere, men svaret er simpelt: For at overleve. Der sælges omkring én million biler i luksusklassen om året på verdensplan, og pt. er 57 procent af dem suv'er. Det er simpelthen for stort et marked til, at selv småexcentriske bilfabrikanter kan ignorere det, hvorfor suv'er har fundet plads i modelprogrammet hos både Porsche, Jaguar, Alfa Romeo, Bentley, Lamborghini og Rolls-Royce. Ja, selv Ferrari har måttet æde sine ord og tager med på skovturen fra 2019. Der er altså ikke noget at sige til, at et lille nichemærke som Maserati giver suv-typen et forsøg for at få del i de nye kunder fra især Kina og USA - især ikke når det allerede efter knap halvandet år har vist sig at virke imponerende godt. Levante har nemlig udgjort omkring halvdelen af alle Maserati, der er solgt siden dens lancering, og 90 procent af Levante-køberne er nye kunder hos det italienske mærke.

Terrænduelig

Men hvorfor er den så så populær? Ofte er suv'er ikke reelle offroadere, i de billigere crossover-modeller er det i mange tilfælde ikke engang muligt at få firehjulstræk, men jeg kan godt lide at tænke, at Levante til dels er en succes, fordi den ikke bare er en hurtig ulv i en bjerggeds klæder - den kan rent faktisk køre i terræn. Sæt Skyhook-affjedringen i "Offroad 2"-køreindstillingen, og den elektroniske luftundervogn hæver sig 40 mm over det normale niveau til en total frihøjde på 247 mm. Støddæmperne bløder op, Q4-firehjulstrækket er klar til at fordele kræfterne ligeligt mellem forreste og bagerste hjulsæt, og Maseratien er nu i stand til at tackle seriøse stigninger, dybe huller og fedtede overflader. Hvilket den faktisk gør virkelig overbevisende. Ja, Skyhook-affjedringen kunne da godt være lidt mere eftergivende på en ujævn men ellers plan overflade, og nej, man har ikke så meget føling med, hvor grebet er, og hvilke hjul der trækker - men den kommer fremad i terræn, der ikke burde kunne forceres komfortabelt i en bil, der samtidig går fra 0-100 km/t på under syv sekunder. Jeg tror, at ejere af Maseratis suv løber tør for behov (eller samvittighed), længe inden Levante løber tør for evner. Tilbage på asfalten parkerer jeg Levante Diesel, der resolut lægger sig på maven, da luftundervognen går i "Park", og frihøjden sænkes til 162 mm for at lette ind- og udstigning. Bevares, italienere er jo kendt for at være gentlemen. Turbodieselens 600 Nm bjørnemoment er en fornøjelse, når der skal kravles i bjerge, og der er i mine ører få dieselmotorer, der leverer et bedre lydspor. Men én af hjørnestenene i Maseratis dna er netop evnen til at fremkalde kuldegysninger med udstødningen, og hverken seks cylindre eller det kunstigt forstærkede brøl kan skjule modellens olieafhængighed - og så er det jo heldigt, at italienerne også har stillet et par benzinvarianter til rådighed. For vil du have ægte Maserati-ånd, skal du have suv'en med den biturboladede V6 benzinmotor, der yder fra 350 hk i den normale Levante til 430 hk i den kraftigste S-model. Det betyder, at vi ikke længere snakker en 0-100 km/t tid på under syv sekunder, men derimod på 5,2 sekunder, og en topfart på 264 km/t. Det er altså i et territorie, hvor Maseratis V8-motoriserede sportsvogn GranTurismo skal ramme gearskiftene rigtigt for ikke at blive sat af - men nu udspiller næste del af dagens program sig tilfældigvis på en snoet racerbane, så jeg siger tre "Ave Maria" og hopper i S-versionen.

Lækker benzinmotor