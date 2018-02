I de kolde måneder vil benzinmotoren arbejde, selv om en Kia Niro plug-in-hybrid kører på eldrift, fordi den driver varmeapparatet. Importøren arbejder på at løse problemet.

Det hedder eldrift. Men selv om plug-in-hybridbiler som de nye Kia Niro Phev og Optima Phev kan klare op til henholdsvis 58 km og 54-62 km på lydløs eldrift, før benzinmotoren tager over, betyder det ikke, at motoren står stille indtil da. På den kolde tid af året, hvor der skal varme i kabinen, vil benzinmotoren jævnligt gå i gang for at producere strøm til varmeapparatet. Det giver udfordringer for mange, da vi herhjemme har kølige temperaturer det meste af året. Det gælder en af avisens læsere, Jens Meibom fra Værløse, som har testet en Kia Optima PHEV, hvor han oplevede, at motoren arbejdede 15 min. for at få varme på kabinen på en tur, der tager de 22 min. at køre, for at han kan komme på job. Plug-in og forbrug Den danske Kia-importør har selv opbygget erfaringer over vinteren i en Kia Optima-opladningshybrid, der med fuldt opladet batteri og eldrift bruger 1,5 liter benzin på varme og opladning af batteriet samt benzindrift over en strækning på 65 km. Da der også er motorvej, slår bilen dog noget af tiden over på ren benzindrift. - Jeg vil således ikke have gavn af Kias hybridbiler, da det meste af turen på en normal dag vil være med benzinmotoren kørende pga. tændt klimaanlæg, forklarer Jens Meibom, der otte-ni måneder om året vil skulle have varmeanlægget tændt.

Stort prisfald

Netop muligheden for at kunne køre i sin plug-in-hybrid som en elbil og bruge billig strøm er ud over en bedre brændstoføkonomi det, som trækker ved plug-in-hybriderne, der har fået medvind efter den seneste afgiftsomlægning, hvor også VW Golf GTE sælger godt. Plug-in-hybriderne fra VW, der også omfatter Passat GTE, kan til gengæld varme kabinen op med batteriet. Her får man længere eldrift i Kia Niro, men hvor motoren altså arbejder for at lave varme.

Kritik fra ekspert

I en opladningshybrid er det vigtigst at kunne køre på ren eldrift, selv om det så måtte være kortere, mener Ebbe Sommerlund, der er motorjournalist på Bilbasen med speciale i el- og hybridbiler. - Når der er en indstilling, som hedder "EV", så må man forvente at kunne køre på ren el uden motorlyd, det er hele fidusen. Så vil jeg hellere have ren eldrift med noget kortere rækkevidde, frem for at motoren går i gang. En kold motor larmer, og den forurener også forholdsvis meget, siger Ebbe Sommerlund og fortsætter: - Men det er meget individuelt. Det handler om, hvad man forventer. Hvis det bare er, fordi man gerne vil køre økonomisk og have muligheden for at køre på eldrift en gang imellem, hvilket man jo godt kan om sommeren, kan det være en fin løsning. Men hvis man har en forventning om altid at kunne køre på ren eldrift, så er det et problem, siger Ebbe Sommerlund.

Arbejder på løsning