Torsdag fortalte det britiske udenrigsministerium og forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V), at det er deres opfattelse, at Rusland stod bag det store cyberangreb, der i sommeren 2017 ramte blandt andre A.P. Møller - Mærsk.

A.P. Møller - Mærsk selv, der har aktiviteter i Rusland, nøjes med en kort kommentar til udmeldingen.

- Vi noterer os udtalelserne fra USA og Storbritanniens regeringer og den danske forsvarsminister om ophavet til NotPetya cyberangrebet.

FAKTA: Hackerangreb kostede Mærsk over en milliard kroner Rusland stod bag det store hackerangreb, der i sommeren 2017 ramte virksomheder verden over, deriblandt A.P. Møller - Mærsk.



Det fortæller forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen torsdag til Ritzau i forbindelse med et Nato-forsvarsministermøde i Bruxelles.



Angrebet ramte A.P. Møller - Mærsk hårdt. Læs her om, hvordan angrebet ramte konglomeratet.



* Angrebet ramte 27. juni 2017.



* Virussen kom ind via en bagdør i et stykke ukrainsk software og spredte sig hastigt til containerforretningen Maersk Line, havneforretningen APM Terminals og logistikforretningen Damco.



* Virussen var kendt under navnet NotPetya. Den satte computere og software ud af drift.



* Mærsks containerhavne verden over stod stille, og mange kontorer kunne man end ikke ringe til. Samtidig var rederiet Maersk Line, der er verdens største containerrederi, ramt.



* Mens skibene kunne sejle og navigere, var it-systemer ramt i en grad, så kunder ikke kunne få at vide, hvor deres fragt var.



* Mærsk måtte lukke alle sine systemer ned.



* Bare få dages forstyrrelser påvirker store mængder fragt hos Mærsk, der er verdens største containerrederi og en af verdens største havneoperatører.



* I 2017 var Mærsks containerskibsflåde på over 650 skibe, og selskabet håndterede 10,7 millioner 40-fodscontainere.



* Mærsks 74 havne håndterede gennemsnitligt flere end 10.000 containere om dagen sidste år.



* A.P. Møller - Mærsk vurderede i sit halvårsregnskab, at hackerangrebet fra juni og juli vil koste selskabet 1,5 til 1,8 milliarder kroner.



* Efter angrebet har A.P. Møller - Mærsk styrket sin it-sikkerhed markant.



Kilder: Ritzau og maersk.com

- Vi støtter fuldt ud den øgede internationale fokus på at styrke midlerne til bekæmpelse af cyberkriminalitet, inklusive initiativerne taget af det danske forsvarsministerium for at udvikle en strategi og øge kapaciteten inden for området, skriver A.P. Møller - Mærsk i kommentaren.

NotPetya-angrebet ramte A.P. Møller - Mærsk i juni 2017. Det var startet som et angreb på ukrainske selskaber, men virussen spredte sig hurtigt til selskaber over hele verden.

A.P. Møller - Mærsk blev særdeles hårdt ramt, og alle selskabets havne stod i en periode stille. Selskabet vurderer, at angrebet har kostet det små to milliarder kroner.

- Vi vil ikke tolerere denne slags ondsindet cyber-aktivitet. Angrebet var maskeret som kriminalitet, men dets formål var at ødelægge.

- Målene for angrebet var Ukraines finans-, energi- og regeringssektor. Men dets design gjorde, at det spredte sig videre til europæiske og russiske virksomheder, skrev det britiske udenrigsministerium ifølge Reuters tidligere torsdag.

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) udtalte efterfølgende:

- Det er en strategi, der går ud på at underminere de vestlige demokratier. Det skal vi selvfølgelig beskytte os imod, siger han.

Nato har gjort cyberangreb til et sikkerhedspolitisk domæne, der i værste fald kan udløse et kollektivt forsvar.

Danmark optrapper også indsatsen mod cyberangreb som led i det nye forsvarsforlig.

Rusland har nægtet at stå bag NotPetya.

- Jeg nærer ingen illusioner om, at russerne vil erkende, at de står bag det her. De vil bare lyve os op i vores åbne ansigt, siger Claus Hjort Frederiksen yderligere.