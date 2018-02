Det er med livet som indsats, når man eksperimenterer med rusmidler.

Det er atter blevet bekræftet, efter at en 15-årig dreng fra Haslev natten til torsdag døde efter at have indtaget stoffet MDMA.

Det fortæller Lotte Høgberg, der er farmaceut, ph.d., ved Giftlinjen.

- Når man køber og indtager rusmidler, ved man aldrig præcist, hvilke virksomme stoffer de indeholder, eller hvordan man reagerer på stoffet.