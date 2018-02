Lægemangel

Vejle Kommune stod, som så mange andre kommuner, og manglede praktiserende læger. Kun tre af kommunens 27 praksisser havde åbent for nye patienter, og 3000 vejlensere måtte uden for bygrænsen for at komme til konsultation. En uholdbar situation der fik læge Peder Ahnfeldt-Mollerup til at tage sagen i egen hånd.

Ydernumre: Vejle har som adskillige andre områder i landet haft problemer med manglen på praktiserende læger. Ved årsskiftet havde borgerne brug for en akut løsning - og den fik de.

Praktiserende læge Peder Ahnfeldt-Mollerup besluttede at invitere private aktører indenfor, og umiddelbart efter nytår åbnede han for sin praksis, så flere vejlensere kunne få behandling på hans klinik. Men i stedet for at arbejde alle døgnets timer, gik Peder Ahnfeldt-Mollerup nye veje, og med hans alternative løsning bliver der nu taget hånd om to af Vejles-områdets ubesatte ydernumre. Et ydernummer er en licens, som udløser en antal patienter til behandling under den offentlige sygesikring.

Hvad er et ydernummer? 1) Praktiserende læger og speciallæger skal søge Danske Regioner om et ydernummer.2) Et ydernummer giver tilladelse til at yde praksisvirksomhed samt behandle patienter under den offentlige sygesikring.



3) Ydernummeret gør, at lægen kan få honorar fra regionerne for sine behandlinger.



4) Ydernummeret indebærer, at lægen skal levere bestemte sundhedsydelser til patienterne og leve op til nogle aftalte servicekrav.



5) Flere yderpersoner kan behandle under samme ydernummer (delepraksis).



6) Nummeret kan, foruden de praktiserende læger og speciallæger, tildeles tandlæger, fysioterapeuter og fodterapeuter.

Peder Ahnfeldt-Mollerups løsning var at overtage to ydernumre i forlængelse af sit eget. Han valgte efterfølgende at indgå en aftale med det private firma Falck Lægehuse, som derefter ansatte praktiserende læger, der skulle servicere nogle af de patienter, som stod uden læge.

På den måde samarbejder Falck Lægehuse med Peder Ahnfeldt-Mollerup, og selvom der nu står tre ydernumre i hans navn, ser han det ikke som en ekstra byrde.

“ I sidste ende handler det om, at alle borgere skal have sin egen læge - om lægen ejer sin egen praksis eller er ansat privat, er underordnet, så længe patienten får den rette behandling, tryghed og den gode service. Praktiserende læge Peder Ahnfeldt-Mollerup

- Med denne løsning står jeg kun for det administrative i de to ekstra ydernumre, og det har jeg ikke noget imod, siger han.