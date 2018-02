Dating

Sugardaters.dk har flere brugere end nogensinde før, og stigningen ser ud til at fortsætte. Det overrasker ikke forfatter og datingekspert Mikael Hoffmann, der advarer om fremtidige psykiske konsekvenser for sugarbabes og boy toys.

Trekantområdet: - Jeg kommer til Vejle den kommende fredag og skal overnatte på Hotel Cabinn. Jeg vil dermed spørge dig, om du vil gøre mig lidt selskab der? Knus. Sådan lyder en af de beskeder, Jysk Fynske Mediers kvindelige journalist har modtaget på Sugardaters.dk.

For at finde frem til en sugardaddy, der ville åbne op om sit liv som sugardater, oprettede journalisten selv en profil som sugarbabe på Sugardaters.dk med teksten "jeg kigger bare" og med et billede af hende selv. Det blev starten på et hav af henvendelser fra nær og fjern i det danske land, som "fuck du er lækker, vil du tjene 6000?"

På tre døgn fik profilen beskeder fra mere end 75 sugardaddies med diverse tilbud om møder og sex. Journalisten blev endda tilbudt "et spændende og vellønnet job som piccoline for en sød og velhavende direktør, der elsker at forkæle."

I skrivende stund har journalistens profil på Sugardaters.dk modtaget beskeder fra 180 sugardaddies på en måned.

Dating i dag Gennem livet stifter de fleste mennesker bekendtskab med dating, og begrebet kaster hele tiden nye betydninger af sig. I anledning af valentinsdag sætter vi fokus på, hvordan folk dater i dag ved at tage dig med i nogle af datingverdenens afskygninger. Dette var sidste afsnit i serien.

Mange af beskederne er fra mænd i Vejle-området, men i Fredericia er der bestemt også gode chancer for at finde en sugardaddy. Ved en optælling havde 299 brugere registreret sig som sugardaddies i Fredericias postnummer, mens 145 var tilmeldt som sugarbabes.

På landsplan er 45 procent af brugerne på Sugardaters.dk tilmeldt som sugardaddies, mens 31 procent er sugarbabes. Samtidig er tre procent af brugerne sugarmamas, og de resterende 21 procent er boy toys.

Hvad er sugardating? Sugardating er et forhold, hvor en ældre person giver gaver i form af for eksempel dyre middage, rejser, eksklusive varer og lignende, til en yngre person. Den yngre person tilbyder til gengæld nærvær og intimitet. Intimiteten er typisk, men ikke nødvendigvis, seksuel.Den ældre person kaldes en sugardaddy eller sugarmama, mens den yngre person kaldes sugarbabe eller boy toy.



Sugardating kom for alvor på danskernes læber, da DR3 i efteråret viste dokumentarserien "Gina Jacqueline - En sugardaters fortælling," hvor man følger sugarbaben Gina Jacqueline.



Sugardaters.dk er Skandinaviens største hjemmeside for sugardatere. Per januar 2018 havde mere end 84.000 danskere en profil på siden. I oktober 2017 var tallet på 78.000 brugere, mens det i oktober 2016 lå på 58.000. I 2014 havde 8000 danskere en profil.



I januar 2018 var cirka 45 procent af de danske brugere på Sugardaters.dk registreret som værende sugaraddies, mens tre procent var sugarmamas. 31 procent havde tilmeldt sig som sugarbabes og 21 procent som boy toys.

Forfatter og datingekspert Mikael Hoffmann er forbavset over, at der ikke er flere sugardaddies, da han mener, at sugardating er en nemmere måde at få sex på end ved at gå til en luder.

- Sugardating er ikke som at gå ind på Istedgade og betale for et knald. På Istedgade er det mere direkte og lige på og hårdt, mens sugardating er blødere og mere eksklusivt. Men det er stadig en form for prostitution, mener han.