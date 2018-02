Yoko Ono fylder 85 år søndag den 18. februar og er både elsket og hadet af mange.

Elsket for sin eksperimenterende kunstværker, der opfordrer til kærlighed og fred.

Hadet for sin mulige involvering i bruddet mellem de fire medlemmer af The Beatles.

Yoko Ono har i mange år været beskyldt for at skabe splid mellem sin mand, John Lennon, og de tre øvrige medlemmer af The Beatles.

Men mange år efter enden på Beatles-æraen og John Lennons død er Yoko Ono langsomt blevet taget til nåde.

Mest markant har Beatles-medlemmet Paul McCartney slået fast, at hun ikke var årsag til enden på The Beatles.

- Det var ikke hende, der brød os op. Vi brød med hinanden, sagde Paul McCartney i 2012.

Yoko Ono har været fremhævet som inspiration til mange af Lennons sange, men også som medforfatter til nogle af hans største hits. I 2017 anerkendte National Music Publishers Association, at Yoko Ono var med til at skrive Lennons kæmpehit "Imagine".

Dermed har Yoko Ono langsomt kunnet anerkendes som kvinden, der sammen med John Lennon skabte udødelige musik- og kunstværker. Og den opfattelse mener Yoko Ono er retvisende.

- Jeg ændrede ham ikke, som mange mennesker tror, men der var en del af ham, som han ikke var i stand til at udtrykke på grund af det miljø, han var i, menneskene omkring ham, hans opvækst og så videre, har hun fortalt til The Observer.

Yoko Ono stod sammen med Lennon også bag det kendte budskab "War is over - if you want it".

Hendes 85-års fødselsdag markerer afslutningen på en udstilling på Kunsthal Charlottenborg.

Her indbyder hun publikum til at klippe stykker af en kjole og sende dem som kærestebrev til en, de elsker.

Dermed fortsætter hun med at sprede budskabet om kærlighed og fred, som hun og John Lennon gjorde det for så mange år siden i "Imagine". (Ritzau)