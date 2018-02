Helt ny Wulff på scenen

Er du sjov?

- Ja, det håber jeg da. Det synes jeg selv, jeg er.

Hvornår fandt du ud af, du var sjov?

- I 6. - 7. klasse hvor jeg begyndte at kunne se sjove ting i ordspil. Jeg var irriterende med det, man vil kalde far-jokes eller onkel-jokes i dag. Det var jeg irriterende med et par år, indtil nogen sagde til mig, at jeg skulle have afløb for det og sendte mig ud til en open mic, hvor jeg skulle ud og optræde for folk. Og det der med Nikolaj Wulff på en scene, det var lige noget for mig. Det var ikke rigtig noget for publikum, men glæden hang alligevel ved. Så det har jeg taget til mig, og det er også det, showet handler om: Min rejse gennem comedyens verden.

Hvornår synes du, man er en rigtig komiker?

- Det er jo ikke en beskyttet titel som sådan, og der er mange afarter af det. Man er vel først en rigtig komiker, hvis man kan få folk til at grine, måske ikke på daglig basis, men regelmæssigt. Ikke at man er sjov, men at man aktivt går ud og siger, nu skal jeg lave noget, der virker. En form for regelmæssighed i ens LOL-karakter.

Hvor er du i den proces - er du blevet en rigtig komiker?

- Ja, det synes jeg selv. Jeg er så langt inde i det, at det er min førsteprioritet. Det er comedyen, jeg beskæftiger mig mest med. Når jeg er hjemme, skriver jeg nye ting og retter til. Når jeg er ude, får jeg det testet, så jeg er komiker helt ind til benet i den forstand, at det er det, jeg går og laver. Det er det, jeg er.

Hvorfor hedder showet "Jokes"?

- Fordi jeg i begyndelsen af min stand-up-tid var dårlig på scenen, men jeg var god til at skrive små jokes på Twitter. Det blev jeg meget kendt for i den forstand, at jeg havde mange facebook-likes og følgere på Twitter. Alt for mange i forhold til, hvor dårlig jeg var på scenen. Jeg var stand-up komiker, men jeg var mest en internet-rytter, og det er det, showet handler om: At jeg går ud og jager komiker-drømmen og bliver bedre til at stå på scenen. Selve showet slutter med, at jeg fortæller de dummeste og sjoveste småting, jeg har skrevet på Twitter i løbet af årene, så det ligesom binder en sløjfe på det.

Hvad håber du, publikum får med fra dit show?

- Jeg håber selvfølgelig, de går hjem med tanken om, at de har haft en god aften. De tre shows, vi har haft ind til videre, har alle været gode shows og dejlige aftenener, hvor folk efterfølgende har rost både mig og de opvarmere, der har været. Jeg ved godt, jeg ikke er den allermest kapow-sjoveste-griner-helt-vildt-meget-i-60-minutter-kind-of-komiker, men jeg har skrevet en god time om en rejse, som folk skal med ud på. Og så håber jeg selvfølgelig, at de får det med at tro på sig selv. Så der er mange lag.