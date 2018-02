Oplevelsespulje

Langeland/Ærø: Har du en god idé til, hvordan et besøg på Langeland og Ærø kan blive til en endnu bedre oplevelse end i dag, har du nu chancen for at få en økonomisk håndsrækning til at virkeliggøre den.

Feriehusbureauet Feriepartner har besluttet at stifte en såkaldt Oplevelsespulje, hvor personer, foreninger eller lokale ildsjæle kan søge om tilskud til at iværksætte initiativer, der kan bidrage til gode oplevelser for både sommerhusejere, gæster og for alle andre, der bor i lokalområdet. På Langeland og Ærø vil Feriepartner uddele i alt 10.000 kroner i løbet af 1018. Når året er slut, uddeles der desuden i alt 100.000 kroner til de tre bedste projekter i hele Danmark. Denne uddeling, kaldet Feriepartnerprisen, er en samlet pris for alle landets 27 bureauer i Feriepartner-kæden.