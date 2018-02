Læserbrev: Endnu en ting er føjet til landbrugets synderegister,som efterhånden er langt. Brugen af sprøjtemidler med azoler er ansvarlig for at give mennesker livstruende, resistente svampeinfektioner. Sprøjtemidlerne bruges til at bekæmpe svampesygdomme i syge hvedemarker og ender derfor i brød og mennesker.

Landmændene bruger de midler de må for at optimere deres udbytte, så vi skal ikke forvente, at de holder op med at bruge midlerne af egen vilje.

Vi må håbe, at der kan findes et politisk flertal uden om regeringen for straks at forbyde yderligere brug af disse gifte. Jeg appellerer til Thulesen Dahl om at træde i karakter og få en holdning til landbrugets ødelæggelse af danske værdier herunder naturen og danskernes helbred.

Glem Lave Lars. Han er kun interesseret i sine kernevælgeres indtjening og partistøtte.

MRSA og multiresistente svampeinfektioner er opstået, fordi politikerne tager mere hensyn til landmændenes indtjening end befolkningens sundhed.

Jeg vil opfordre danskere, der er ramt af enten MRSA eller alvorlige svampesygdomme, til at lægge sag an mod staten og landbruget, som i fællesskab er ansvarlige for sygdommenes opståen.