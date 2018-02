Heller ikke i de danske curlingkvinders anden kamp ved vinter-OL lykkedes det at tage turneringens første sejr.

Natten til torsdag tabte danskerne således 5-8 til Japan i en kamp, hvor danskerne missede et par vigtige skud, og hvor japanerne til gengæld var skarpe, når det gjaldt.

Nederlaget var danskernes andet, efter at det også blev til et nederlag til de svenske favoritter i premierekampen.

I opgøret natten til torsdag tog japanerne sig af kampens første point. Det skete i anden ende, hvor de sikrede sig to af slagsen.

I næste ende formåede de at stjæle et point, og dermed var Japan foran 3-0 efter de første tre ender.

I fjerde ende stemplede danskerne dog for alvor ind, og skipper Madeleine Dupont sikrede med en forrygende sidste sten hele tre point.

Næste ende endte uden point, så holdene holdt pause ved stillingen 3-3.

Japan havde fordelen af sidste sten i sjette ende, men det var alligevel Danmark, der kom bedst ud fra pausen.

Danskerne formåede således at stjæle et point og bringe sig foran 4-3.

Herefter var det japanernes tur til at tage tre point i en ende. Blandt andet efter et par missere fra den danske skipper lykkedes det således japanerne at bringe sig foran med 6-4 inden de sidste tre ender.

I næste ende fortsatte den danske nedtur, da det igen ikke lykkedes at ramme plet med den sidste danske sten. Det betød to japanske point.

Næstsidste ende bød på godt japansk, defensivt spil, hvilket betød, at Danmark måtte nøjes med et enkelt point.

Forud for sidste ende var stillingen derfor 5-8, og det vurderede Danmark ikke var realistisk at indhente. De sagde dermed tak for kampen til japanerne, og måtte altså indkassere turneringens andet nederlag.

Næste opgave for curlingkvinderne er fredag morgen mod Canada.