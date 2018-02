Privatøkonomiske eksperter dumper skatteaftale, der skulle gøre det attraktivt at spare op til pensionen.

Regeringens nye skatteaftale skulle gøre det mere attraktivt at spare op til pensionen, bebudede finansminister Kristian Jensen (V), da aftalen blev indgået.

Flere privatøkonomiske eksperter, som Politiken har snakket med, mener dog ikke, at den er værd at juble over.

En af dem er Brian Stjernholm, der er direktør for det privatøkonomiske rådgivningsfirma Uvildige.

- De eneste, der får en reel gevinst, er lønmodtagere, der har så små pensionsordninger, at de heller ikke bliver modregnet med de nuværende regler, siger han til Politiken.

Han bakkes op af Ældre Sagens chefkonsulent, Claus Blendstrup.

- De store tabere er dem, der allerede er blevet pensionister. De får en skattelettelse på knap 10 øre om dagen i snit. Det er jo nærmest en hån mod alle dem, der er blevet ramt af modregningsreglerne, siger han.

Aftalen skulle blandt andet gøre op med, at det ikke kan betale sig for borgere at spare op til pension, fordi deres indbetalinger bliver modregnet i de offentlige pensionsydelser, boligtillæg, folkepension og ældrecheck.

Selv om aftalen indeholder et nyt stort skattefradrag, er gevinsten dog minimal, hvis borgerne sparer op til pensionen.

Størstedelen af danskerne, der inden for 10-15 år forlader arbejdsmarkedet, bliver nemlig stadig modregnet så meget i deres offentlige pensionsydelser, at de taber penge - bare mindre med den nye skatteaftale.

Finansminister Kristian Jensen (V) har ikke ønsket at kommentere sagen over for Politiken.

Afdelingschef i Finansministeriet Lars Haagen Pedersen peger dog på, at kritikerne glemmer beskatningen af renter på opsparingen, som er lavere ved pensionsopsparing end ved almindelige opsparinger.