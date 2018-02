Liverpool bliver blandt sæsonens otte kvartfinalister i Champions League, kan man vist godt tillade sig at konstatere.

I den første af to ottendedelsfinaler vandt englænderne med hele 5-0 ude over Porto.

Dermed skal Porto levere et fodboldmirakel af dimensioner i returkampen for at forhindre, at Liverpool for første gang i ni år er klar til kvartfinalen i Europas fineste klubturnering.

Liverpool grundlagde det gode udgangspunkt med en nærmest perfekt første halvleg, hvor det midtvejs blev til to scoringer.

I anden halvleg blev Porto ydmyget af Liverpools velsmurte kontramaskine.

Det blev 1-0 efter 25 minutter. Georginio Wijnaldum brød igennem midt for mål, og hans afslutning ramte ryggen på en Porto-forsvarer, inden han fik bolden tilbage, så han kunne servere for Sadio Mané.

Fra en perfekt position afsluttede Mané, men målmand Jose Sa burde nok have nappet bolden nede ved stolpen. I stedet gled den under ham.

Fire minutter senere blev det 2-0. James Milner driblede sig på skudhold fra kanten af feltet, hvorfra han sendte bolden på stolpen.

Mohamed Salah opsnappede bolden og jonglerede bolden over Jose Sa, før han puttede bolden i et tomt mål.

Fra starten af anden halvleg var Porto tvunget længere frem på banen i jagten på at vende billedet, men det gav hurtigt bagslag i den anden ende.

Efter syv minutter afviklede Liverpool et lynhurtigt kontraangreb begyndende fra eget felt, hvor Roberto Firmino blev spillet fri til afslutning.

Brasilianerens flade afslutning blev i første omgang reddet af Jose Sa, men Sadio Mané var hurtigt over riposten, som han sendte i det tomme mål til 3-0.

Firmino skulle dog også selv komme på tavlen. 20 minutter før tid sendte han bolden i mål med en inderside efter endnu et perfekt gennemspillet angreb. Endnu en gang stod James Milner for forarbejdet.

Nu nærmede Porto sig opløsningstilstand, og med fem minutter tilbage fik Sadio Mané tid og plads til at brage 5-0-målet ind fra straffesparksfeltets bue. Ydmygelsen var total.

Nu ligner det en formsag for Jürgen Klopps tropper at sikre avancementet endeligt, når der 6. marts er returkamp hjemme på Anfield.