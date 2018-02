I mange år var Taverna-cafeteriaet ved Fredericia et kendt stoppested inden eller lige efter Lillebælt. Så lukkede det, og så fristede rasten på A18 i Bredstruplund en lidt anonym tilværelse som selskabslokaler. Nu har et forsamlingshuspar fra Smidstrup overtaget og åbnede onsdag med stegt flæsk og persillesovs i rigelige mængder. Den ene af de to forpagtere, Camilla Schultz Lysen, serverer her på billedet. Foto: Yilmaz Polat