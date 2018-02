'Jeg er mere berørt, end jeg troede, jeg ville være'.

Tidligere minister Bertel Haarder, (V), var en af de mange politikere, der skrev mindeord om prins Henrik onsdag formiddag. Og her luftede sin stille undren over, at han, som selv har passeret de 70, blev så berørt over nyheden om den 83-årige prins's død.'Minderne vælder frem. Hans format. Hans humor og festlige gemyt. Den franske prins, der fik så stor betydning for hele kongeriget fra Thule til Christiansø', skrev Haarder.

Hans partifælle, uddannelsesminister Søren Pind, (V), gjorde sin Facebook-væg sort, mens der er hofsorg og sendte så ellers et par borgerlige ord i retning af dele af pressen, som med Pinds ord har behandlet prinsen "usselt" i de sidste år.

'Intet er glemt. Men i dag sørger vi', skrev Søren Pind.

Kulturminister Mette Bock, (LA), havde også den spidse pen fremme i sit mindeord, hvor hun kaldte mødet mellem danskerne og prinsen for et ulykkeligt kulturmøde:

'Folket kunne nemlig ikke rigtig li' manden. Han var anderledes. Kom fra et andet land. Lærte aldrig at tale helt dansk, som vi bedst kan lide det. Og så interesserede han sig for de skønne kunster. Musik, skulptur, billedkunst, litteratur. Meget mærkeligt. Så han blev mobbet', skrev kulturministeren og fortsatte:

'Nu er manden død. Og mobberne vil i dag svømme over med nekrologer om dette fantastiske menneske, der var spændende, anderledes, sprudlende og helt sig selv. Hykleriet vil ingen ende tage'.

Det gav kulturministeren en del knubs på de sociale medier.

Justitsminister Søren Pape, (K), var mere kortfattet, i det han konstaterede, at 'en ukuelig kæmpe er gået bort', mens statsminister Lars Løkke Rasmussen, (V), kaldte prinsen for Kongehusets anker:

'Prinsen bevarede, trods sygdom, sit gode humør til det sidste. Det er beundringsværdigt, hvor fint den kongelige familie har tacklet og åbent fortalt om den svære tid, de har været igennem. Den kongelige familie har mistet et anker.'

Mette Frederiksen, (S), takkede prinsen for 'poesien, kunsten og den store indsats for Danmark igennem en menneskealder', mens Pia Olsen Dyhr, (SF), mindedes en ' varm og hjertelig sjæl med massevis af humor'.

Et meget personligt mindeord kom fra klima-, energi- og forsyningsminister Lars Chr. Lilleholt, som var i Indonesien med prinsen i 2015, hvor de bl.a. blev makkere i badminton-double mod et par indonesiske verdensstjerner.

'Det var fantastisk at opleve prins Henrik tæt på og opleve den varme og indlevelse han viste. Det vil jeg aldrig glemme', skrev Lilleholt, mens den konservative gruppeformand, Mette Abildgaard, gav prinsen det sidste ord ved at genoptrykke hans digt fra 2010:

"Min sjæl holder fri Farvel slaveri Nu er det forbi Jeg er glad indeni." H.K.H. Prins Henrik, "Frihjul" (2010)