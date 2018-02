Prins i øjenhøjde

Prins Henrik havde sit eget program, når Dannebrog var på togt til de danske havne, og det var ofte noget med sejlads, skydning og bryggerier. Han var heller ikke bleg for en afstikker, som kunne føre mange steder hen. For eksempel til en kongetitel på Christiania-mønten.

Onsdag tog Niels-Henrik Elnegaard ned i klubhuset, for at hejse dannbrog på halv. Han glemmer ikke sådan lige den dag, da prins Henrik kom forbi Skyttehuset i Lohals. - Han var helt nede på jorden, og han var jo interesseret i de samme ting som vi andre. Så vi snakkede en del om jagt og om billard, siger Niels-Henrik Elnegaard, der var formand for Nordlangelands Skytteforening, da prinsen var på besøg i 2008 i forbindelse Kongeskibet Dannebrogs togt. - Han var jo nær ikke kommet med Dannebrog igen, fordi han hyggede sig og gerne ville have et spil billard. Kaptajnen sagde til mig, at jeg skulle sige, at de skulle afsted nu, siger Niels-Henrik Elnegaard. Elnegaard havde været nervøs ved at skulle møde prinsen, men som han siger: "Henrik fik os ned på jorden".

Kørte op i Margrethe

Den slags små historier findes i mange versioner i skytteforeninger, i sejlerforeninger og hvor prinsen ellers vadede ind i folk med træsko på. Han havde typisk sit eget program, når han og dronningen var på sommertogt, og det havde tit noget med sejlads, skydning eller med mad og drikke at gøre. - Han tog det sjove, mens dronningen tog det mere alvorlige, siger en tidligere havnefoged, som dog ikke vil have sit navn i avisen. Han vil dog gerne sige, at prinsen engang nær ikke var kommet med til det faste programpunkt i en kirke sammen med dronningen. Han var travlt optaget af sømandsviser og historier i den lokale marineforening. Gennemgående for de mange lokale historier er, at prinsen ikke ville nøjes med at være en royal kransekagefigur. Han ville se folk i øjnene, han ville stille spørgsmål og han ville selv prøve. Som dengang på Ærø, hvor prinsen insisterede på at overtag rattet fra den daværende viceborgmester, Peter Hansted (S), da de skulle køre golfbil. - Det gik rigtig fint, indtil vi skulle stoppe. Så trykkede han på speederen i stedet for bremsen, fortalte Hansted. På den måde bumpede prinsen og viceborgmesteren op i golfvognen foran, hvor dronningen sad. Der skete ikke noget, og Peter Hansted understreger, at uheldet skete før og ikke efter, prinsen havde besøgt det lokale Rise Bryggeri, hvor Hansted var brygmester dengang.

Prinsens afstikkere

Prins Henrik var svær at styre, for han gik gerne sine egne veje med afstikkere fra programmet og med udflugter uden livvagter. Som da han op mod jul i 2013 vadede ind på Christiania med et par udenlandske gæster. Den historie husker Fristadens historiske arkivar, Ole Lykke, selvfølgelig: - Prinsen og hans følge skulle vist deltage i noget i Vor Frelser Kirke, men de var kommet for tidligt, så der var en times tid, der skulle slås ihjel, siger han. Det valgte de at gøre på Christiania, der ligger lige ved siden af. - En af de første, de støder på, er sjovt nok en tidligere livgardist, som går hen og hilser på og siger: Jeg har passet på dig engang. Den tidligere gardist inviterer dem så med ind på malerværkstedet, der ligger lige op ad Pusher Street. Her sidder de så og snakker og får en kaffe og en cognac, fortæller Ole Løkke.

Kongen af Christiania