Atlético Madrid er kendt som et både hårdtspillende og hårdtarbejdende fodboldhold. Netop de egenskaber får spanierne brug for i torsdagens Europa League-16.-delsfinale mod FC København i Parken.

Det vurderer Atletico Madrids cheftræner, Diego Simeone, og udtrykker stor respekt for det danske mesterhold.

- FCK er et hold, som er meget stærkt på hjemmebane, og spillerne er gode i luften og stærke rent fysisk. Stort set alle deres spillere er over 180 centimeter.

- I København er Europa League meget vigtigt, og det er en turnering, som plejer at få det bedste frem i holdet. Jeg forventer et FCK-hold, som vil være meget motiveret og engageret.

- I de kampe, som jeg har set med FCK, er det et meget velorganiseret hold, som står godt i deres 4-4-2-formation rent defensivt, mens de angriber ved at komme mere over kanterne og spiller med større frihed i deres offensive spil, siger Diego Simeone på et pressemøde.

For træneren bliver der tale om et gensyn med Parken og FCK. Han var således med, da FCK og Lazio mødte hinanden i Champions League-kvalifikationen i 2001.

Lazio tabte 1-2, og den oplevelse på egen krop vil Diego Simeone bruge til at minde sine spillere om, at der ikke venter en let opgave.

- FCK er en hård modstander, som helt sikkert vil være topmotiveret - især her på deres hjemmebane, hvor de opnår gode resultater.

- Jeg har selv spillet her for Lazio, og jeg husker et publikum med meget stor passion.

- Jeg husker, at der var meget stor tænding på tilskuerpladserne, og at fodbolden havde stor betydning.

- Jeg husker, at det var en svær og hård kamp, og jeg forventer ikke noget som helst andet end det igen i morgen (torsdag, red.), siger Simeone.

Angriberen Diego Costa er ikke rejst med til Danmark, men Diego Simeone fortæller, at Costa forventes at være tilbage allerede i weekendens ligakamp mod Athletic Bilbao.

Dermed er angriberen også i spil til returopgøret mod FCK i næste uge.

Under pressemødet var Diego Simeone flankeret af forsvarsspilleren José Gimenez.

Spilleren var i efteråret med til at spille i Champions League, og han frygter ikke, at overflytningen til noget mindre prominente Europa League vil spille ind på holdets motivation.

- Vi føler os ikke under noget særligt pres, fordi vi nu er i Europa League. Der er ikke gjort noget særligt for at motivere os, for det er en stor motivation i sig selv at gøre det godt i den her turnering, siger José Gimenez.

Atlético Madrid vandt Europa League i 2010 og 2012, mens klubben tabte Champions League-finalerne i 2014 og 2016.