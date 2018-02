Odense Curling Club og en gruppe private initiativtagere samler underskrifter ind til støtte for opførelsen af en ren curlinghal med et kommunalt tilskud. Det er nødvendigt for at udvikle sporten på Fyn.

To af de 10 curlingspillere, der i disse dage spiller ved vinter-OL i Pyeongchang i Sydkorea har slidt deres første koste i Odense Curling Club.

Men hvis Lina Almind Knudsen og Morten Berg Thomsen ikke skal være de to sidste landsholdsspillere med en fortid i Odense, er det nødvendigt med nogle bedre faciliteter, fortæller formanden for Odense Curling Club, Mikkel Juul Larsen.

- Der må slet ikke komme skøjter på curling-is, som også behandles langt mere skånsomt end ishockey- og skøjte-is. Der er i øjeblikket 13 curlingklubber i Danmark, men kun fire rene curling-haller, og vi håber at kunne få en i Odense også, siger han.

Derfor har klubben og en gruppe af private initiativtagere lavet en underskriftsindsamling til støtte for opførelsen af en curlinghal - med et kommunalt tilskud.

Som forholdene er nu, er det nemlig nødvendigt at forlade Odense for at blive så god, at man kan komme på landsholdet. Det er da også henholdsvis 10 og 16 år siden, de to OL-deltagere curlede i Odense.

- Vores damehold stiller ganske vist op til DM hvert år, men det har det svært mod de bedste, fortæller Mikkel Juul Larsen.