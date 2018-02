Svendborg: Ud med Flemming Østergaard og ind med Allan Krogh Jensen.

Det er den seneste udvikling i virksomheden Lars Larsen Watches i Svendborg - og det er helt efter planen.

Som vi kunne fortælle først i december 2017, havde Flemming Østergaard, der også er kendt som Don Ø, sat sig i direktørstolen i det svendborgensiske urfirma, men noget langvarigt arrangement var der ikke tale om.

Flemming Østergaard fortalte dengang, at han kun skulle være direktør en kort overgang, da der allerede var ansat en ny direktør.

Sætte navn på ville Flemming Østergaard ikke, men det gør Lars Larsen Watches nu i en pressemeddelelse, hvor det også hedder, at Allan Krogh Jensen har 20 års erfaring fra den internationale urbranche. Og at han de seneste tre år har haft sit eget konsulentfirma.

Nogen helt lille opgave har han ikke fået, eftersom urfirmaet leverede underskud på seks millioner kroner i både 2015 og 2016.

I firmaets ejerkreds er ud over forretningsmanden Poul Rørsgaard blandt andre Flemming Østergaard, og sidstnævnte har understreget, at troen på Lars Larsen Watches er intakt. Og henvist til, at ejerne i 2017 skød i alt 7,7 millioner kroner ind i firmaet og agter at satse benhårdt på eksportmarkedet - ikke mindst Kina, hvor virksomheden har åbnet et stort udstillingslokale.

Den tidligere direktør, Dan Corfitzen, har fået til opgave at tage sig af eksport- og produktionsområdet, og så har Flemming Østergaard i øvrigt i forbindelse med Allan Krogh Jensens tiltræden genindtaget sin post som bestyrelsesformand i virksomheden.