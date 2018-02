Middelfart: Et magisk univers udfolder sig i disse dage på Fænøsund. Trolde og hekse trisser rundt blandt prinsesser, alfer og en masse menneskebørn med medbragte forældre.

På FænøSund Konference og Ferie satser man for første gang på at bruge vinterferien på noget helt nyt og anderledes, og det er et halvt års forberedelse, der i disse dage kan ses anstrengelserne af.

- Vi synes, der manglede noget. En eventyrlig samling af familien, der kunne vække liv i Middelfart og hos os, fortæller Kim Schaadt, der er marketingchef på FænøSund.

Her har man lyttet til, hvad folk ønsker sig, og hvad de vil bruge deres ferie på sammen. Dette er så blevet til Fænøtopia, hvor der er alt fra ansigtsmaling, våbenværksted, hjemmelavede flitsbuer, skattejagt og hjemmelavede bolcher til den uhyggelige kælder, hvor det spøger og grænseoverskridende kasser, hvor kun de modigste tør stikke fingrene i for at mærke, hvad der gemmer sig dernede.

Desuden vil der blive afholdt op til flere fester. Torsdag er der westernfest, og fredag er der hofbal. Begge dele for hele familien.

Vi er gearede til at huse 2000 besøgende, og vi er i dag oppe på 1200. Folk kommer helt fra Sønderjylland, Vejle og Nyborg, fortæller Kim Schaadt.

Det kræver 45 mennesker at have arrangementet oppe at køre hele dagen, og der er en del lokale foreninger, der hjælper til mod at få en sponsorat.

En dagsbillet koster 100 kroner pr. barn, og voksne følger med gratis. Skulle man en anden gang have lyst til at bruge flere dage i Fænøtopia, kan man booke sig ind i husene ved FænøSund og blive alle tre dage, som Fænøtopia varer.