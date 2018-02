Hvis du ikke har mulighed for at tage til Fredensborg eller Amalienborg med en buket eller et kondolencebrev til kongehuset har du alligevel mulighed for at sende en sidste hilsen.

På Odense Rådhus har kommunen sørget for at stille et lille bord frem med en kondolencebog, hvor byens borgere kan skrive et par ord til kongehuset og eventuelt lægge blomster.

Onsdag klokken 15 var kun et par enkelte nået forbi og skrive i bogen. En skriver ganske kort "De varmeste tanker go en sidste hilsen," mens den anden skriver "Æret være dit minde Prins Henrik. Du var en stor personlighed, som vil blive savnet på tværs af hele Danmark."

Forrest i bogen har borgmester Peter Rahbæk Juel skrevet en sidste hilsen til prinsen. Han skriver:

"Deres Majestæt

Det er med stor sorg, jeg har modtaget meddelelsen om Hans Kongelige Højhed Prins Henriks død. På vegne af Odense Byråd vil jeg gerne udtrykke min dybeste medfølelse. Vores tanker er med Dem og Deres familie."

Denne tekst har borgmesteren også sendt på et kondolencekort til kongehuset.

Det er muligt at skrive i kondolencebogen frem til mandag den 19. februar klokken 18. Kondolencebogen står i forhallen på Odense Rådhuset og det er muligt at skrive i den fra klokken 8 til 18 onsdag, torsdag og mandag. Fra klokken 8 til 12.30 fredag og fra 8 til 12 lørdag.