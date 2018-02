Tottenham slap tirsdag aften afsted fra udekampen mod Juventus med 2-2 i den første af to ottendedelsfinaler i Champions League.

Allerede efter ni minutter var Christian Eriksen og holdkammeraterne bagud med 0-2 i Torino.

Var det samme sket, da danskeren kom til Tottenham for fem år siden, så var det endt helt galt.

- Vi har bygget på i hver eneste sæson, siden jeg kom hertil for fire-fem år siden.

- Hvis vi dengang var kommet bagud med 0-2 efter ni minutter mod et tophold, så havde vi tabt 0-6, siger Christian Eriksen ifølge avisen The Telegraph.

Danskeren scorede efter pausen til 2-2 på et direkte frispark, efter at Harry Kane havde reduceret til 1-2.

Eriksen peger på manager Mauricio Pochettino som en af årsagerne til, at Tottenham i dag står stærkere, end dengang danskeren ankom fra Ajax Amsterdam i 2013.

- Alle har løftet sig, og ingen lægger sig ned, selv om vi er bagud med 0-2 på udebane.

- Tottenham er noget helt andet, end dengang jeg kom hertil. Det skyldes manageren, spillerne og kvaliteten på holdet, siger Christian Eriksen.

Før kampen i Torino havde Juventus ikke lukket et eneste mål ind på eget græs siden 5. november.

Den statistik var den danske midtbanespiller med til at skyde i sænk.

- Vi er ligeglade med, hvad klokken er, hvilket stadium vi spiller på, eller hvilket hold vi møder - vi forsøger altid at dominere kampen. Vi vil have bolden frem så hurtigt som muligt og skabe noget.

- Uanset om vi vinder eller taber, så forsøger vi at spille på samme måde, og heldigvis kunne vi vende det hele rundt, siger Eriksen.

De seneste to uger op til 2-2-kampen i Torino har Tottenham imponeret mod flere af de engelske topklubber. Det er blevet til sejre over Manchester United og Arsenal samt uafgjort mod Liverpool.

- I de seneste kampe har vist, at vi har bygget på over hele linjen, siger danskeren.

De gode præstationer betyder også, at Tottenham pludselig er et hold, der måske kan begynde at stile efter Champions League-titlen.

Christian Eriksen tænker først og fremmest på at nå kvartfinalen.

- Tottenham vil gøre alt for at komme så tæt på at vinde trofæet som muligt.

- Nu har vi fået et godt resultat, og næste skridt er at komme videre, siger Eriksen.

Returkampen mod Juventus spilles i London 7. marts.