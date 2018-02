Dronning Margrethe var onsdag klokken 15 på Fredensborg Slot for at hilse på de fremmødte borgere.

Slottet blev prins Henriks sidste hvilested, inden han sent tirsdag aften sov stille ind. Onsdag er en lind strøm af borgere mødt op for at lægge blomster og på anden vis udvise sympati med kongefamilien.

De fremmødte på slottet omkring klokken 15 blev mødt med tak for deres tanker af dronning Margrethe. Regenten trådte ud på slotspladsen og hen til de fremmødte.

BLÅ BOG: Fra Henri de Monpezat til kongelig højhed Prins Henrik er død. Han blev 83 år.



Han var født i Frankrig, men tilbragte en del af sin barndom og ungdom i Vietnam, det daværende Fransk Indokina.



Læs her mere om prinsen:



* Henri Marie Jean André greve de Laborde de Monpezat, født den 11. juni 1934 i Talence, Gironde, Frankrig.



* Den næstældste af i alt syv søskende.



* 1950 student fra gymnasiet i Cahors, Sydvestfrankrig.



* 1952 student fra Hanois franske gymnasium.



* 1952-57 studier i jura og statskundskab på Sorbonne, Paris.



* 1957 studier i kinesisk og vietnamesisk.



* 1959-62 værnepligt, blandt andet ved infanteriet i Algeriet.



* 1962 ansat ved det franske udenrigsministeriums Asien-afdeling.



* 1963-1967 ambassadesekretær ved Frankrigs ambassade i London.



* 10. juni 1967 gift i Holmens Kirke med Margrethe, der dengang var tronfølger. Herefter fik han navnet Hans Kongelige Højhed Prins Henrik af Danmark.



* I 2005 tog han titlen prinsgemal for at markere forskellen på dronningens ægtemand og det stigende antal yngre prinser i familien. I forbindelse med sin pensionering i 2016 vendte han tilbage til sin gamle titel, prins Henrik.



* Far til kronprins Frederik (født 1968) og prins Joachim (født 1969).



* Farfar til otte børnebørn.



* Ud over dansk og fransk talte han engelsk, kinesisk og vietnamesisk.



* I 1974 købte han og dronningen Château de Caix i Cahors i Frankrig. Slottet er også regentparrets sommerresidens og ligger tæt på prinsens barndomsegn. I 2015 blev salg og produktion af vin bortforpagtet.



* Prins Henrik har udgivet flere digtsamlinger og bøger. Blandt andet bogen "Skæbne forpligter". Han har desuden sammen med dronningen udstillet værker på kunstmuseet Aros i Aarhus.



Kilder: Kongeligt Leksikon, "Skæbne forpligter" (erindringsbog skrevet af prins Henrik).

De blev mødt med et smil og et vink fra den sørgende dronning. Hun vekslede også kort et par ord med nogen af de fremmødte.

Dagen igennem er der blevet lagt blomster og andre minde-erkendelser ved Fredensborg og Amalienborg.

Ud over de to slotte får danskerne og andre mulighed for at give udtryk for sympati med kongehuset ved kondolencelister i porten i Det Gule Palæ i København i Amaliegade 18 samt i foyeren på Aarhus Rådhus.