Lyø: Det nyvalgte medlem af kommunalbestyrelsen, Anne Jørgensen, Venstre, er blevet mor. Kl. 03.21 natten til tirsdag nedkom hun med en smuk dreng på 3500 gram en en længde på 52 cm, ikke helt uden besvær.

Anne Jørgensen havde fødselstermin 4. februar, og var noget slidt på tålmodigheden, da hun og kæresten, Søren Westerskov, søndag aften drog fra boligen på Lyø mod Fyn.

- Jeg skulle til undersøgelse mandag, så vi besluttede at sejle over for at gå ud og spise og tage en tur i biffen, fortæller den tidligere journalistiske tovholder på Ugeavisen Faaborg, der måtte ændre planer da, veerne satte ind kl. 19.

Trods 32 timers strabadser har mor og søn det nu herligt og er kommet i sikkerhed på Revvej på Lyø.

Anne Jørgensen kvittede sidste sommer sit job hos Jysk Fynske Medier, da hun noget overraskende besluttede at stille op til kommunalbestyrelsen. Her stormede hun ind med over 660 personlige stemmer. Netop på grund af fødslen har nu nu tre måneders orlov fra sit politiske arbejde.

Den lille dreng, som hedder Rasmus, opkaldt efter Anne Jørgensens far, er det den første nyfødte Lybo i 10 år.