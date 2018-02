En sammenligning mellem nazisternes besættelse under 2. verdenskrig og indvandringen i Danmark var for meget for partikontoret i København, der bad Knud Skov Ahrnkiel fra Dansk Folkeparti i Kerteminde slette et opslag på sin Facebookprofil onsdag morgen.- Jeg kan ikke se, at det her på nogen måde kan fornærme nogen. Men det kan det så, siger Knud Skov Ahrnkiel.

Knud Skov Ahrnkiel er igen raget uklar med partiledelsen i Købehavn, efter han tirsdag aften sammenlignede muslimer med den tyske besættelse af Danmark under anden verdenskrig. "Muslimsk indvandring er langt værre end den tyske invasion," skrev Knud Skov Ahrnkiel tirsdag aften i et opslag på Facebook. Opslaget og sammenligningen vakte forundring, og byrådsmedlemmet måtte uddybe i kommentarsporet: - Den tyske holdning til jøder, er den islam har til jøder i dag. - Jeg vil kæmpe for, at det aldrig kommer så langt, at islam skal præge vores Danmark. Islam har gjort rigeligt skade på vores demokrati. Det var alligevel en tand for stramt for partiets partisekretær, Poul Lindholm, der onsdag formiddag bad Knud Skov Ahrnkiel om at fjerne det fra sin Facebookprofil.

- Jamen så sletter jeg pisset

- Jeg kan ikke se, at det her på nogen måde kan fornærme nogen. Men det kan det så, fortæller Knud Skov Ahrnkiel, efter han onsdag morgen har slettet sit opslag igen. - Han spurgte mig, "hvad fanden har du nu skrevet", fortæller Knud Skov Ahrnkiel, der responderer "hold da kæft, skal der virkelig ikke mere til? Jamen så sletter jeg pisset, det gider vi ikke have noget ballade over, og så beklager jeg simpelthen, at jeg har skrevet det." Knud Skov Ahrnkiel blev for første gang valgt til Kerteminde Byråd i 2013 for Dansk Folkeparti, og til valget i november 2017 genopstillede han som spidskandidat. Årsagen til opslaget skal findes i Knud Skov Ahrnkiels bekymringer over den ikke-vestlige indvandring i Danmark og Europa. - Jeg frygter, at hvis vi ikke får styr på det, islamiseringen, vi har i Europa, så kan vi risikere at komme ud i noget, der tangerer til det, der skete dengang, fortæller han og uddyber, at forskellen ligger i, hvordan det bliver gjort. - De andre (tyskerne, red.) rykkede ind på én gang. Dem her kommer stille og roligt og besætter vores land, ændrer vores dagsorden, det kan vi da se herhjemme, fortsætter han. Og ifølge Knud Skov Ahrnkiel tænker han sig også om, hver eneste gang han sender kommentarer og statusopdateringer afsted for at undgå misforståelser. - Men det er jo klart, at havde jeg vidst det, så havde jeg jo ikke skrevet det, jo. At der skal så lidt til i vores samfund. Men det er jo igen et vidnesbyrd på, at når der er nogle, der går imod islam, så skal man forfølges helt ned i det mindste komma, fortæller han.

Beklager ordvalget, men fortryder ikke