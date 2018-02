Faaborg: Afdøde Prins Henrik gjorde et stort, varmt og sympatisk indtryk på de faaborgensere, der mødte ham. Humor betød meget mere for ham end at holde på de royale tiltaleformer, men selv om han var en spasmager, var prinsgemalen seriøs om de ting, han selv og hans ligesindede gjorde sig umage med.

Det oplevede for eksempel tidligere børnehaveleder og fremragende decoupagemager Titta Larsen, 74, Faaborg.

Titta Larsen har i mange år klippet billeder af kongehuset medlemmer og sammensat dem i fantastiske collager, der har begejstret Dronning Margrethe, Prins Henrik og resten af kongehuset. Ved en lejlighed, i 2010, afleverede hun et færdigt værk til Prins Henrik på Marselisborg.

- Egentlig havde jeg en aftale med Dronning Margrethe, men hun blev kaldt til København og hoffet spurgte, om jeg ville have noget mod at aflevere decoupagen til Prins Henrik i stedet. Det ville kun glæde mig, fortæller Titta Larsen, som har mødt dronningen ved flere lejligheder.

Hun skyndte sig at få lavet endnu en decoupage af billeder, hun havde samlet af prinsgemalen, nogle af dem tilbage fra hans barndom, så hun kunne have den med.

- Han blev glad og rørt, og syntes den var fantastisk. Vi snakkede sammen en halv time. Han var helt nede på jorden og god til at få folk til at slappe af i hans selskab. Han var et sødt og humoristisk menneske, fortæller Titta Larsen.