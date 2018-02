For at prøvesager skal danne rettesnor for lignende sager, har anklagemyndigheden brug for landsretsdomme.

Statsadvokaterne i henholdsvis København og Viborg har besluttet, at fire sager om deling af sexvideoer med børnepornografisk materiale skal prøves ved landsretterne.

- Det er selvfølgelig afgørende at få landsretternes vurdering af strafniveauet, for at dommene kan være rettesnor for de øvrige 1000 sager, skriver Simon Gosvig, der er presserådgiver hos anklagemyndigheden, på Twitter.

Statsadvokaten i Viborg skriver onsdag på Twitter, at man vil have straffen skærpet for den 20-årige mand, der i sidste uge blev tildelt 30 dages betinget fængsel i Retten i Randers for at dele én af videoerne til 12 personer.

Forsvaret for en 20-årig mand, der er blevet idømt 40 dages betinget fængsel i Retten i Lyngby for at dele de to videoer til 34 personer, har samtidig anket til frifindelse.

Sagerne er del af et enormt sagskompleks, hvor flere end 1000 personer er mistænkt for at have delt videoerne via Facebooks beskedtjeneste Messenger.

For at fastlægge strafniveauet i sagerne har anklagemyndigheden udvalgt et mindre antal sager, som er blevet indbragt for retten.

I sidste uge faldt der dom i fire prøvesager.

Her blev fire unge mænd mellem 17 og 22 år tildelt betingede fængselsdomme. Dommene gik fra 10 til 40 dage.

De havde delt videoerne til mellem 7 og 34 forskellige personer.

Dansk politi fik i efteråret oplysninger fra Facebook, som står bag Messenger-tjenesten, der pegede i retning af en omfattende deling af ulovlige videoer.

Det er de oplysninger, der har ført til, at over 1000 personer er blevet sigtet.

Allerede tilbage i 2016 blev de to drenge, der havde optaget videoerne tilbage i 2015, idømt bødestraffe på 2000 kroner for at have delt videoerne.

Det var en overtrædelse af straffelovens børnepornoparagraf, fastslog retten dengang.

Anklagemyndigheden havde dengang ikke adgang til det samme bevismateriale, som de har i de nuværende sager, og derfor var straffen lavere, end dem der blev uddelt i sidste uge.

Børnepornoparagraffen forbyder blandt andet deling af seksuelle billeder og video af personer under 18 år. Og det gælder, uanset om de medvirkende har deltaget frivilligt eller ej.