Musik

Fredericia: Det er mest for de fem til tiårige, når Master Fatman 24. februar besøger Ungdommens Hus. Men alle er velkomne til en lørdag i hans jazzskole.

Børn i indskolingsalderen får mulighed for på en dansk vinterdag at opleve et stykke musikalsk Brasilien. De kommer til at høre samba, bossa og swingue, lære at danse ret vildt, spille på maver og springe over hinanden, når de prøver dansen capoeira. Master Fatman har tidligere med lavet jazzskole for børn i førskolealderen. For entertaineren og musikeren er forholdet mellem jazz og børn særligt:

- Børn er jazz, for jazz handler om 100 procents nærvær. Vi kan lære meget af børnene, for dem er det ok at være helt vildt ked af det - og at være helt vild glad, siger han i en pressemeddelelse.

Master Fatman medbringer en god håndfuld musikalske hjælpelærere og dansere, der alle har en solid base i den brasilianske musiktradition. Arrangementet er et led i Vinterjazz. Der er fri entré for børn i følgeskab af voksne.