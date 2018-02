Svendborg: Tirsdag klokken 16.40 stopper en af Fyns Politis patruljer en 17-årig kvinde fra Gudme på Humblebjergvej i Gudbjerg. Hun har et kørekort, men ingen voksen ledsager med i bilen, som man skal have for at køre bil som 17-årig. Hun bliver sigtet for at køre uden ledsager. Udover det er kvinden påvirket af euforisende stoffer. Politiet har en idé om, hvilket stof det kan være.

- Formentlig cannabis. Hun har været anholdt og fået taget en blodprøve, og så må vi se, hvor meget cannabis der er i hendes blod, siger kriminalassistent Steen Foged fra Fyns Politi.

I bilen er også fire andre personer, og en af dem er en 16-årig mand, som politiet kender i forvejen, da han i tidligere sager har været i besiddelse af hash. Derfor vælger politiet at visitere ham og finder 4,92 gram hash på ham, oplyser Steen Foged. (miede)