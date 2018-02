Prins Henrik

Flamboyant, det var han. Hjertelig, folkelig og humoristisk, beskrives han som, af de som nåede at møde ham. Tirsdag den 13. februar 2018 sov han stille ind. 83 år gammel. Avisen har samlet de bedste billeder af prins Henrik som ung og gammel.

Med dyr på hovedet

Prins Henrik beskrives af mange som en meget humoristisk mand, der trods sin rolle som regentens mand aldrig var bange for at lave sjov. For eksempel elskede han ved private arrangementer at underholde gæsterne ved at klæde sig ud som panda. På billedet nedenfor underholdt han tilbage i 2010 offentligheden ved at tage en slange på hovedet under et besøg i Randers Regnskov.

Ældre foto: Prinsen under et interview i 1968. Foto: Vagn Hansen/ScanpixNyere foto: Prinsen under et besøg i Randers Regnskov i 2010. Foto: Henning Bagger/Scanpix.

En streng barndom

Den nu afdøde prinsgemal var et meget sammensat menneske, som under sit humoristiske ydre gemte en alvorlig side. De tidligere barneår tilbragte han i Vietnam, som søn af et velhavende fransk ægtepar. Faderen var en streng forretningsmand, der ikke var bleg for at bruge både lussinger og pisk, hvis den voksende børneflok ikke makkede ret. Henrik har dog selv beskrevet den del af sin barndom som lykkelig - på trods af at han tilbragte flere timer med sine barnepiger end forældrene selv. Som voksen skrev prinsgemalen flere digtsamlinger og i 2014 udgav han sin sidste.

Ældre foto: Prins Henrik seks år 1940. Billedet er taget under prinsens opvækst nær Hanoi, Vietnam. Nyere foto: Prins Henrik under præsentationen af sin sidste digtsamling "I mine lykkelige nætter" i 2014. Foto: Keld Navntoft/Scanpix.

Livsnyderen.

Henrik var en livsnyder. Han elskede mad, vin, musik, kunst og at gå på jagt. Gennem hele sit voksne liv rejste han Danmark tyndt for at deltage i jagter. Mere end én gang iført munderinger, som fik fotograferne til at være ekstra flittige på udløserknappen. Ved årsskiftet 2014-2015 fortalte dronningen i sin nytårstale, at prins Henrik ville gå på pension. Prins Henrik var dengang 81 år og i de sidste år af sit liv lagde han sine royale pligter på hylden og fik i stedet tiden til at gå med netop dét, han elskede så højt: rejser, kunsten, jagten, vinen og maden.

Ældre foto: Prinsen på jagt i 1970´erne. Foto: Hans Bølcho. Nyere foto: Prins Henrik nyder en lille én efter en jagt i det Gludsted Plantage i Østjylland i 2003. Foto: Morten Marboe.

Aldrig dansk nok

Prins Henrik var livet igennem en ivrig tennisspiller. En interesse han havde med sig fra Frankrig og noget, han ifølge sin selvbiografi fra 1996, ind imellem fik ham til at føle sig mindre dansk. - Alt, hvad jeg gjorde, blev kritiseret. Mit dansk var svingende, jeg foretrak vin for øl, silkesokker for striksokker, Citröen for Volvo, tennis for fodbold. Jeg var anderledes, skrev prinsen i sin bog.

Nyere foto: Prins Henrik på tennisbanen med sin faste aarhusianske tennismakker og ven Knud Roding i 2007. Foto: Jens Thaysen. Ældre foto: Prinsgemalen og Knud Roding til tennis i Aarhus i 1984. Foto: Børge Venge.

Folkelig og nede på jorden

Folkelig er ord mange, der har mødt prins Henrik, har brugt om ham. Han hilste imødekommende på alle mennesker, han mødte. Han kunne finde på, selv at gå en tur ned på Christiania - uden livvagter, for at hyggesnakke med folk på staden. På samme måde var han meget uformel under sine ophold på Marselisborg i Aarhus. Her gik han gerne ture med hundene i den store offentlige park og tilbage i starten af 1980´erne tog Prins Henrik gerne turen fra slottet gennem skoven til tennisbanerne på sin Velo Solex.