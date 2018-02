Prins Henrik bekymrede sig om miljø og natur. Det gjorde han så meget, at han den 15. maj 1972 satte 35 indflydelsesrige personer stævne på Fredensborg Slot til et konstituerende møde om WWF Verdensnaturfonden.

Det resulterede i oprettelsen af den danske afdeling af WWF.

Prins Henrik var præsident for den danske afdeling af WWF, og det bragte ham på en del rejser i embeds medfør.

BLÅ BOG: Fra Henri de Monpezat til kongelig højhed Prins Henrik er død. Han blev 83 år.



Han var født i Frankrig, men tilbragte en del af sin barndom og ungdom i Vietnam, det daværende Fransk Indokina.



Læs her mere om prinsen:



* Henri Marie Jean André greve de Laborde de Monpezat, født den 11. juni 1934 i Talence, Gironde, Frankrig.



* Den næstældste af i alt syv søskende.



* 1950 student fra gymnasiet i Cahors, Sydvestfrankrig.



* 1952 student fra Hanois franske gymnasium.



* 1952-57 studier i jura og statskundskab på Sorbonne, Paris.



* 1957 studier i kinesisk og vietnamesisk.



* 1959-62 værnepligt, blandt andet ved infanteriet i Algeriet.



* 1962 ansat ved det franske udenrigsministeriums Asien-afdeling.



* 1963-1967 ambassadesekretær ved Frankrigs ambassade i London.



* 10. juni 1967 gift i Holmens Kirke med Margrethe, der dengang var tronfølger. Herefter fik han navnet Hans Kongelige Højhed Prins Henrik af Danmark.



* I 2005 tog han titlen prinsgemal for at markere forskellen på dronningens ægtemand og det stigende antal yngre prinser i familien. I forbindelse med sin pensionering i 2016 vendte han tilbage til sin gamle titel, prins Henrik.



* Far til kronprins Frederik (født 1968) og prins Joachim (født 1969).



* Farfar til otte børnebørn.



* Ud over dansk og fransk talte han engelsk, kinesisk og vietnamesisk.



* I 1974 købte han og dronningen Château de Caix i Cahors i Frankrig. Slottet er også regentparrets sommerresidens og ligger tæt på prinsens barndomsegn. I 2015 blev salg og produktion af vin bortforpagtet.



* Prins Henrik har udgivet flere digtsamlinger og bøger. Blandt andet bogen "Skæbne forpligter". Han har desuden sammen med dronningen udstillet værker på kunstmuseet Aros i Aarhus.



Kilder: Kongeligt Leksikon, "Skæbne forpligter" (erindringsbog skrevet af prins Henrik).

En af hans rejsepartnere var tidligere generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden Gitte Seeberg.

Hun mener, at prins Henrik var vigtig for at udbrede organisationens budskab.

- Han havde en fantastisk evne til at skabe relationer. Det betød blandt andet, at folk rigtig gerne ville lytte til ham, siger Gitte Seeberg.

- Det var vigtigt i Verdensnaturfonden, fordi han kunne sætte vigtige ting på dagsordenen i lande, hvor vi havde svært at klare det selv. Han var god til at sætte ting i perspektiv, og på den måde var han rigtig hjælpsom.

FAKTA: Uden ham var jeg ikke, hvor jeg er i dag Prins Henrik er død. Han blev 83 år.



Læs her hvad dronningen har sagt om ham. Både de seneste år og tidligere i ægteskabet.



"Foreløbig kan jeg ikke påstå, at det har været en stor ændring for os. Den store ændring er for så vidt, at folk nu er klar over, hvordan det er fat med min mand. Men så må jeg også sige, at folk har være så umådeligt venlige og imødekommende over for os alle sammen, og det hjælper os alle meget. Og så tager vi den derfra". Billed-Bladet september 2017.



"På nogle måder har det ikke været noget nemt år for mig og min familie - så meget mere har det rørt os, at man fra så mange sider har omfattet prins Henrik med sympati og forståelse. Det er vi taknemmelige for. Det gør hverdagen lettere for os alle sammen". Nytårstale 2017.



"Min mand har besluttet, at tiden nu er inde for ham til at "drosle ned" til, hvis jeg må sige det på almindeligt dansk, at gå på pension. Fremover vil prinsgemalen derfor kun i meget begrænset omfang tage del i de officielle arrangementer, som igennem så mange år har været en naturlig del af hans liv". Nytårstale 2015.



"Det var en ganske særlig oplevelse at køre igennem byen i dag. Kun savnede jeg at have min mand ved min side. Jeg skulle hilse mange gange". Dronningen i forbindelse med fejringen af sin 75-års fødselsdag i 2015.



"Man ved aldrig, hvilke kriser der kan ramme én. De kan komme til hvem som helst. Enhver kan blive ramt. Men jeg har ikke været dygtig nok til at hjælpe min mand på det rigtige tidspunkt. (om prins Henriks svære begyndelse i Danmark)". "Margrethe" af Annelise Bistrup (2005).



"Talen kom fuldkommen bag på mig. Jeg havde nok forestillet mig, at han ville begynde med nogle ord på dansk, men at han gennemførte hele talen på dansk: Jeg var fuldkomme paf". "Margrethe" af Annelise Bistrup (2005).



"Vi giver hinanden et eller andet, som vi slet ikke kan undvære. Det er meget svært at være specifik, men - ja, uden min mand, så var jeg ikke, hvor jeg er i dag". "En familie og dens dronning" af Anne Wolden-Ræthinge (1996).



Kilder: Billed-Bladet, "En familie og dens dronning", "Margrethe", Berlingske, kongehuset.

Gitte Seeberg var generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden i otte år. Hun skyder på, at hun var afsted på seks-syv længere rejser med prins Henrik.

Hun peger også på prinsens humoristiske sans som en vigtig del af arbejdet i organisationen.

- Han var rigtig god til at socialisere og bruge humoren som afvæbnende våben, hvis gemytterne gik højt, siger Gitte Seeberg.

- Han har ved en del lejligheder hjulpet med at fundraise. Han har blandt andet optrådt i et pandakostume til et arrangement - til stor morskab for forsamlingen. Han ikke for fin til noget.

FAKTA: Prins Henriks sidste år var præget af sygdom Prins Henrik levede de sidste år en tilbagetrukket tilværelse. Der blev længere mellem, at han viste sig for offentligheden.



Læs her om prinsens sidste år:



* Nytår 2015. Dronningen siger i sin nytårstale, at prinsgemalen har besluttet, at tiden er inde for ham til at "drosle ned". Han går på pension.



* 14. april 2015. Kongehuset meddeler, at prinsgemalen fremover skal tituleres prins Henrik, da det passer bedre til hans nye rolle.



* 16. april 2015: Dronningen fejrer sin 75-års fødselsdag uden prins Henrik, som er sygemeldt.



* Sommeren 2017: Prins Henrik indlægges først på Skejby Sygehus og siden på Rigshospitalet på grund af smerter i benene og infektioner. I forbindelsen med indlæggelserne får han fortaget en ballonudvidelse på grund af forsnævringer på pulsåren.



Juli 2017: Kongehuset bekræfter over for flere medier, at der er ansat sundhedsfagligt personale, da prins Henrik har brug for hjælp i hverdagen.



3. august 2017: Kongehuset meddeler, at prins Henrik ikke ønsker at blive begravet ved siden af dronningen i Roskilde Domkirke, som det ellers har været planlagt. Han ønsker fortsat at blive begravet i Danmark, men de nærmere omstændigheder er endnu ikke på plads, hedder det.



6. september 2017: Kongehuset meddeler, at prins Henrik i forlængelse af et udredningsforløb på Rigshospitalet har fået diagnosen demens. Omfanget af de kognitive svigt er større end forventeligt for prinsens alder, hedder det blandt andet.



Nytår 2017: Dronningen siger i sin nytårstale, at det på nogle måder ikke har været noget nemt år for hende og familien. Så meget mere har det rørt familien, at prins Henrik fra så mange sider omfattes med sympati og forståelse.



28. januar 2018: Prins Henrik indlægges på Rigshospitalet. Kongehuset oplyser, at han skal gennemgå en række undersøgelser. Han har i nogle uger ferieret i Egypten.



2. februar 2018: Kongehuset meddeler, at prins Henrik er blevet undersøgt på Rigshospitalet for en tumor på venstre lunge. Den er godartet, og han vil efter endt behandling opholde sig på Fredensborg Slot sammen med dronningen.

Han var heller ikke for fin til at hoppe i køkkenet, hvis maden, der blev serveret, ikke var god nok, fortæller Gitte Seeberg:

- Engang var vi på et hotel, hvor han ikke syntes, at maden var god nok. I stedet for at beklage sig over maden, så gik han i køkkenet for at lære kokkene at lave omeletter.