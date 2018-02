Det danske fodboldlandshold spiller om halvanden måned i Aalborg, når Chile kommer på besøg.

Dansk Boldspil-Union (DBU) oplyser onsdag, at testkampen 27. marts mod chilenerne skal foregå på Aalborg Portland Park.

Aalborgs borgmester Thomas Kastrup-Larsen ser frem til at få besøg af Christian Eriksen og holdkammeraterne.

- Vi glæder os rigtig meget til at få besøg af de to landshold til et brag af en kamp, og jeg håber og tror selvfølgelig på et udsolgt stadion med masser af glade, festlige og kampklare nordjyder, siger borgmesteren til DBU's hjemmeside.

Landsholdet har mødt Chile en enkelt gang tidligere. I 2009 blev det til et nederlag på 1-2 på Brøndby Stadion.

Fem dage før Chile-kampen - 22. marts - skal Danmark op imod Panama i en testkamp, der spilles på Brøndby Stadion.

DBU har desuden arrangeret testkampe mod Sverige og Mexico 2. og 9. juni forud for afrejsen til VM i Rusland.