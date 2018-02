To gange på to dage blev indbrudstyve forstyrret i deres ugerninger.

Vester Åby/Bøjden: Det var indbrudstyve med øjne for design, der mandag eftermiddag var på spil i en villa på Strandvejen i Vester Åby.

Tyvene kommer ind ad et vindue på bagsiden af huset og roder skabe og skuffer igennem. Det lykkes dem at fylde deres bil med 20 termokrus af mærket Royal Copenhagen, sølvbestik til 24 personer, et sofabord og sorte læderstole designet af Poul Kjærholm, inden de bliver forstyrret af tingenes ejermand. Tyvene forsvinder fra stedet i en større, bordeauxfarvet bil. Ifølge politiet har tyvene også sat en designersofa og et maleri klar til at læsse i bilen, men det når de altså ikke at få med.

Fyns Politi hører gerne fra personer, der ligger inde med flere oplysninger om indbruddet. Politiet kan kontaktes på telefonnummer 114.

Også i Bøjden bliver to tyve afbrudt i deres ugerning. Det sker på Bøjdenlandevej klokken 23 tirsdag aften. Husets ejer vågner af støj fra kælderen, og da han kommer der ned, ser han to personer forsvinde ud til en varebil, som de kører væk i. Med sig får de blandt andet en drejebænk og noget håndværktøj.

Bilen, som gerningsmændene kører væk i, er en ældre, mørkeblå Toyota Hiace-varebil. Den kører på danske papegøjeplader, den har en rusten bagklap og en bule nederst i skydedøren i højre side.

Over for politiet giver husejeren følgende signalementer af indbrudstyvene:

A: Mand på 25-30 år, cirka 175 centimeter høj og spinkel af bygning, han er skaldet og har eftersigende en karakteristisk næse. Manden taler polsk eller litauisk og er iført blå trøje med hvide malerpletter, sort overtrækstrøje med lynlås og hætte, samt grå arbejdsbukser.

B: Mand på 30-35 år, cirka 180 centimeter høj og kraftig af bygning. Også han er skaldet og taler polsk eller litauisk. Han er iført sort arbejdstrøje, grå arbejdsbukser samt et tomt værktøjsbælte.

Også i denne sag hører politiet gerne fra personer, der måtte have oplysninger om indbruddet.