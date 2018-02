Det er Jens Poulsen, tidligere bakdirektør i Vestfyns Bank, som overtager Glamsbjerg Hotel gennem sit og hustruens fælles investeringsselskab, Poulsen & Hansen A/S.

Jens Poulsen vil ikke selv køre hotellet, men være med til at sætte et godt team, der kan drive hotellet til dagligt, fortæller han.

- Jeg tog derud med en ingeniør og gik rundt. Vi sagde: 'Det kan ikke være rigtigt, det her skal falde'. Jeg tænkte på, hvad der var den rigtige løsning. Det var at gå ind og byde på aktierne, fordi så er alle nuværende aktionærer ligesom ude af det tovtrækkeri, de var ved at komme ind i. Der er ingen tvivl om, der står nogle kreditorer og hamrer på dørene. Det er heller ingen hemmelighed, at terminsbetalingerne ikke er betalt.

-Så man stod der og havde det ikke så godt. Enten lader man tingene falde eller prøver at finde en løsning, fortæller Jens Poulsen efter at være blevet kontaktet.

Hotellet var sat til salg for 2,5 millioner kroner. Han vil ikke ud med en købspris.