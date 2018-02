Det første møde mellem Odense HC og København bød på storsejr til kvinderne fra Frederiksberg. Torsdag mødes de to hold igen, og her håber Odense HC at kunne ramme et nyt topniveau og vinde en topkamp, så man kan holde presset på Midtjylland.

Håndbold: Torsdag aften kommer Odense HC på den sværeste opgave i dansk kvindehåndbold - en kamp mod ligaens suveræne nummer et, København Håndbold, på Frederiksberg. Sidst de to hold mødtes blev det til en ordentlig lussing til fynboerne, da man tabte med 35-18 på eget gulv, og Odense har generelt haft det svært mod ligaens tophold. Kun Midtjylland på andenpladsen, København på førstepladsen og de forsvarende mestre fra Nykøbing har slået Odense. Men holdets assistenttræner, Bo Rudgaard håber, at Odense HC er bedre rustet nu end til første møde i september.

- Det var jo lidt af en mavepuster, vi fik sidst mod København, så alle er opsat på at revanchere det. Det er klart, at vores kampe mod topholdene vidner om, at vi skal have et højere topniveau. Vores bundniveau har været højt, og det er derfor, vi ikke smider point i de nemmere kampe, men nu gælder det om at lægge det sidste til spillet, siger han.

I København ser Bo Rudgaard et solidt hold, som er svære at låse op. Og skal det lade sig gøre, skal københavnerne lokkes frem, forklarer han.

- København har været rigtig stabilt hold, som står godt i forsvaret. De står ikke så højt, men godt i 6-0, og så er de gode på kontra. Så vi skal have held med at skyde fra distancen og få dem lidt frem, og så bliver målmandsduellen vigtig, så det bliver os, der kommer til at løbe kontra, siger han.