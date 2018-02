Kattebjerg: Beredskab Fyn rykkede tirsdag over middag ud til en brand tæt på foderstofsiloen på Assensvej mellem Bogense og Hårslev.

- Vi kommer frem til et røgfyldt hus, hvor der ikke er så meget ild at se, men hvor det viser sig, at nogen har sat en varmekanon ind i huset, fortæller indsatsleder Mads Buse.

Ifølge indsatslederen var huset ikke beboet, men varmekanonen var sat op for at opvarme huset. Den var dog blevet placeret for tæt på en kommode, som var blevet antændt.

- Sådan en varmekanon er meget varm. Ilden havde heldigvis ikke nået at bredde sig så meget, fordi det var et gammelt, pudset loft. Havde det været et træloft med profilbrædder, ville branden nok have bredt sig meget mere, siger Mads Buse.

Efter 15-20 minutter var branden slukket, men indsatslederen fraråder kraftigt at opvarme ikke-beboede huse på den måde.

- Det er ikke særlig smart, når varmekanonen ikke er under opsyn, siger han.