De to landsmænd kom især til at kende hinanden igennem en fransk klub, som har haft for vane at mødes to gange om året for at spise og drikke god mad og vin. Sammenkomsterne går under navnet Forom Renees og var oprindeligt tænkt som en klub, hvor man spiste indmad sammen. En slags nyreklub, fortæller Jean-Louis Lieffroy.

- Prinsen gik meget op i det. For eksempel fik han lavet særlige slips til os alle sammen. Det var en stor fornøjelse, og samtidig var det meget professionelt på en eller anden måde. Han kendte alle vinene og maden, han var ligesom et leksikon, siger han.

Men det var især på det personlige plan, at prins Henrik efterlod et indtryk hos stjernekokken. Den 20. regner han med at skulle med til bisættelsen af hans gamle ven, når prins Henrik stedes til hvile fra Christiansborg Slotskirke i København.