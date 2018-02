Boganmeldelse

Bøger: "Lyden af en hånd der klapper" er skrevet af australieren Richard Flanagan og første gang udgivet i 1997. Forfatteren stammer fra Tasmanien i Australien, og bogens handling udspiller sig også på den tasmanske ø, hvor vi følger familien Buloth, der oprindeligt kommer fra Balkan, og som efter Anden Verdenskrig er udvandret til Australien.

Den lille familie på tre, mor, far og datter, bosætter sig i bræddehyttebyen Butlers Gorge. Bogens tragiske udgangspunkt er, at moren, Maria, en aften midt i en snestorm forsvinder sporløst. Det efterlader datteren, Sonja, og faren, Bojan, til hinandens skæbne. Bojan kæmper en daglig kamp for at skaffe penge og undgå at forsvinde i alkoholtågerne, mens Sonja i første omgang ser ud til at klare sig hos en god plejefamilie, som dog viser sig at have mere religiøse værdier, end Bojan kan rumme. De er derfor tvunget til at leve sammen i den lille bræddehytte i en by, hvor livsglæden er forsvundet totalt. Det er det tomrum, som bogen forsøger at beskrive.

Der veksles mellem nutid og tilbageblik. Vi følger den voksne Sonja, som leder efter svar på, hvor moren egentlig forsvandt hen og hvorfor. Derfor tager hun tilbage, men gensynsglæden er til at overse. Sonja er nemlig Bojans smerte, og han aner ikke, hvordan han skal håndtere den, så et varmt gensyn er der ikke tale om. Faktisk bliver man helt i tvivl om, hvor vidt de overhovedet kan lide hinanden. "Lyden af en hånd der klapper" er en smertelig rejse i erindringerne og også en skildring af et barns barske opvækst med druk, vold og antydningen af incest. Bogens miljø er smukt beskrevet, og forfatteren er utrolig blid over for sine til tider ret usympatiske personer, men det er desværre, som om bogens klimaks snubler på målstregen. Faktisk bliver man også i tvivl om forfatterens hensigt, for det virker ikke til, at han har behov for soning eller tilgivelse for fortidens synder. Uanset hensigten må jeg sige, at bogen er barsk læsning, som man skal kunne rumme.

Roman: "Lyden af en hånd der klapper", Richard Flanagan, oversat af Jacob Levinsen

348 sider, Politiken Forlag