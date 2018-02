Alt blev ændret til det forfærdelige for den 10-årige Natascha Kampusch, der lørdag den 17. februar fylder 30 år, da hun i 1998 blev bortført på vej til skole i Wien i Østrig.

Hun blev siden holdt fanget i en kælder på fem kvadratmeter og misbrugt af bortføreren Wolfgang Priklopil.

I de år, hvor hendes kammerater afsluttede grundskole og fandt de første kærester, blev Kampusch behandlet som en slave, voldtaget og tævet af Priklopil.

I 2006, da hun var 18, lykkedes det hende at flygte. Priklopil havde glemt at låse en port ind til sin bopæl i byen Strasshof an der Nordbahn en halv time i bil fra Wien.

Efter sin flugt har Kampusch skullet vænne sig til en helt anden tilværelse. Den foregår i friheden, men det har ikke været let det hele.

- Det var som et kulturchok, det var lidt bizart. Jeg var så euforisk og så glad for at have mine forældre tilbage og mine søstre og mine nevøer og mine niecer. Alt var ligesom en meget dejlig sky, men det var også som et chok, forklarede hun i fjor i et interview med den irske radiostation Newstalk.

- Der var mange mennesker, også medierne, journalisterne og paparazziene. Så i den første uge havde jeg mine egne sikkerhedsfolk.

Hun fortæller, at selv om det var fantastisk at blive genforenet med forældrene, så fandt hun efter nogle måneder ud af, hvordan det hele havde påvirket dem.

- De var igennem en lang periode med frygt og vrede. Måske forsøgte de indimellem at give op. Det var meget hårdt for dem. Og det knuste mit hjerte, siger hun.

Igennem årene har hun også fortalt, at hun har haft modsatrettede følelser over for bortføreren. Han begik selvmord efter hendes flugt, og hun har indimellem følt sorg over hans død.

Hun har efterfølgende skrevet to bøger om sit liv, og der er lavet en film om tragedien. Den hedder "3096" - det antal dage, hun var fange. (Ritzau)