Som forfatter, digter og billedkunstner var prins Henrik selv i høj grad en udøvende kunstner. Men prinsen fulgte også interesseret med i kunstverdenen. Det oplevede Erland Porsmose blandt andet, når prinsen besøgte Johannes Larsen Museet i Kerteminde.

Her gik prins Henrik altid rundt og tog sig god tid til at se på værkerne, husker Erland Porsmose, der er direktør for museet og for Østfyns Museer. Ved et af prinsens besøg bemærkede direktøren, at prinsen havde taget sig tid til at studere et bemærkelsesværdigt værk.

- Han faldt over en akvarel, som er enkel. Den viser en edderfuglehan, som er på vej væk. Den svømmer væk fra beskueren. Billedet består ikke af andet end denne her edderfuglehan, der kigger sig tilbage. Det faldt prinsen i staver over og syntes, at det var det bedste billede, han havde set på museet, husker Erland Porsmose.

- Det tænkte jeg lidt over, fordi jeg syntes, det var et rigtig godt valg, han tog der. Men det fik mig også til at tænke på, om der var en sammenhæng med den rolle, han har skullet udføre i Danmark, som må have været en ensom post at bestride, fortsætter han.