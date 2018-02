Boganmeldelse

Bøger: Den fynske forfatter Trine Bundsgaard har udgivet over 30 børnebøger og tager med "Frede"-bøgerne igen udgangspunkt i helt almindelige hverdagssituationer, som de folder sig ud og bliver set med et barns øjne. Hovedpersonen er Frede, en stædig dreng, der ikke er særligt begejstret for hverken mandage eller det sædvanlige trummerum i børnehaven. Men det får pigen Selma hurtigt lavet om på. Det gennemgående tema er venskab, og begge bøger rummer en fin historie, som de fleste børn vil kunne nikke genkendende til. Min egen datter trak på smilebåndet, da vi læste dem, og de flotte og sjove illustrationer trækker oplevelsen op. Men om det ligefrem er bøger, vi hiver frem igen og igen, er tvivlsomt. Der findes ganske enkelt i hobetal af denne type bøger til børn, og der er ikke noget, der giver særlig anledning til eftertanke eller grineflip. Men er man til bøger, der holder sig helt nede på jorden, kan "Frede"-bøgerne være lige så gode bud på højtlæsningsegnet litteratur for et børnehavebarn som andre alternativer på markedet.

Børnebøger: Trine Bundsgaard: "Frede og Selma og et højt træ" og "Frede vil ikke være med til mandag", illustrationer Charlotte Pardi.

32 sider hver, Gyldendal