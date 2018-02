Bogense: Der er aktualitet i debatten om "alternative sandheder", "fake news" eller hvad man ellers kalder det, når politikere og andre omgærder sig noget afslappet med sandheden. Dette emne kan man høre nærmere om, når forfatteren Birgithe Kosovic lægger op til debat om et kontroversielt tema i dansk historie. Det sker på Bogense Bibliotek tirsdag 20. februar kl. 19. Der er fri entré.

Hovedperson er Erik Scavenius, der var dansk statsminister i en periode under 2. verdenskrig og kontroversiel. Han har været genstand for megen debat efter krigen. Var han for eftergivende, eller gik han oven i købet tyskernes ærinde? Eller var hans politik at bringe Danmark mest skånsomt gennem krigen?

Hvordan overlever man som nation og menneske i konfrontation med en alt ødelæggende overmagt? Hvornår har man opgivet så meget af sig selv i håbet om at vinde en lille frihed, at man mister alt? Sådan lyder de centrale spørgsmål.

Arrangører er den samlede folkeoplysning i Nordfyns Kommune og Biblioteket. /EXP