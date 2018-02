Læserbrev: Naturligvis skal vi ikke have ulve i Danmark, for der er simpelthen ikke tilstrækkelig plads, og hvis der er nogen, der mener, at der er, så er der vel også plads til nogle bjørne, for de har jo også levet her engang.

Men jeg har en idé om, at hele denne forfejlede diskussion vil ophøre, den dag man finder et mishandlet barnelig, for det vil naturligvis ske en skønne dag.