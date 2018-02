Debat: Danmark er blandt de bedste på sundhedsområdet

Synspunkt: Danmark indtager tredjepladsen blandt de bedste sundhedsvæsner i Europa ifølge den nyeste rapport fra den svenske tænketank Health Consumer Powerhouse. Vi rykker seks pladser op ad ranglisten, og ligger nu i toppen blandt de bedste sundhedsvæsner i Europa.

Men den flotte placering er ikke kommet af sig selv. En ting er de mange dygtige læger, sygeplejersker, jordemødre og andre faggrupper, som hver eneste dag skaber tryghed for dig og din familie i et stort og komplekst sundhedsvæsen. En anden ting er de initiativer, som vi politisk har bidraget med. Ingen af delene kan stå alene.

Danskernes sundhed har høj prioritet for os i Venstre. Alene siden valget i 2015 har vi løftet og tilført sundhedsområdet yderligere 4,4 milliarder kroner. Det er et markant løft.

Jeg har i mere end 20 år boet i Fyns største landkommune og ved hvor store afstandene hurtigt kan blive. Det er afgørende for vores tryghed, uanset om man er en ældre kronisk patient eller en travl børnefamilie, at vi ikke har for langt til for eksempel familielægen. At sikre bedre lægedækning har været en særlig prioritet for mig. Det danske sundhedsvæsen skal tilbyde behandling af høj kvalitet til alle. Med en ny "fødselspakke" tager vi nu et initiativ, der i højere grad sikrer en god start på livet for nye familier. Uanset om man vælger at føde på en klinik, i hjemmet eller på et hospital, så skal man mere indflydelse på eget forløb.

Danmark scorer særlig højt indenfor området patientrettigheder, som netop er et punkt som regeringen, og vi i Venstre, har særlig fokus på. Vi har genindført behandlingsgarantien på 30 dage og givet danskerne ret til hurtig udredning. Det er positivt at se fremgang indenfor de områder, hvor vi har haft et særligt politisk fokus.

Kræft er en ondskabsfuld sygdom. Vi, som på den ene eller anden måde har haft kræft inde på livet, kan formentlig skrive under på, at det er en umådelig hård tid både for den syge og for de pårørende. Med Venstres kræftplan IV "Patienternes Kræftplan" og en saltvandsindsprøjtning på 2,2 milliarder kroner til kræftområdet, har vi taget et tigerspring. Vi er nået så langt på kræftområdet, at vi nu er dér, hvor vi er blandt de lande i verden, der har øget overlevelsen efter en kræftdiagnose mest i de seneste 15 år. Kræftplanerne har vist sig også at være gevinst for patienterne.

Nu gælder det om at holde kadencen og sikre behandling af høj kvalitet, så endnu flere danskere vil opleve at blive helbredt og hurtigt vende tilbage til et aktivt fritids-, arbejds- og familieliv.