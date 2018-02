Debat: Langsomt politiarbejde

Læserbrev: Den 2. oktober 2017 anmeldte jeg M/F Marstal for at tilsidesætte to ubetingede vigepligter ifølge søloven, hvorved der opstod en nærliggende fare for kollision, se FAA's artikel 11. oktober 2017.

Efter tre rykkere har jeg fået et svar fra Fyns Politi, som ikke er tilfredsstillende. Anmeldelsen er nedprioriteret og kan først forventes behandlet indenfor de kommende seks måneder. På nuværende tidspunkt er det fire måneder siden den blev indgivet, så det kan medføre, at der går op til 10 måneder før politiet retter henvendelse til den pågældende skibsfører. På det tidspunkt er der formodentlig hverken data eller vidner til rådighed. Vi får dermed aldrig besvaret nogle nærliggende spørgsmål som:

Havde skibsføreren til hensigt med fuldt overlæg at sejle mig ned?

Var skibsføreren påvirket i gerningsøjeblikket?

Eller var skibsføreren pålagt så mange administrative opgaver, at skibsføreren var uopmærksom på sin sejlads og dermed manglende udkig?

Det havde været betryggende at få årsagen afklaret, og at der var blevet afsagt en juridisk kendelse, så reglerne blev præciseret, inden vi om et par måneder får megen trafik i de fynske farvande.

Jeg har også gjort Fyns Politi opmærksom på det uhensigtsmæssige i at indføre differentierede hastigheder i Svendborgsund. En hastighed på fem knob for visse motordrevne fartøjer og fri hastighed for alle andre fartøjer uanset art og størrelse. Samme fartøj kan det ene øjeblik være fartbegrænset og det næste øjeblik uden begrænsning. Helt afhængig af, om det føres i erhvervsøjemed eller som fritidsfartøj, med sejl eller for motor. En differentieret hastighed medfører en øget risiko for kollisioner. Det havde nok været mere hensigtsmæssigt, at største hastighed var fælles for alle. Havde det samme været indført for motorkøretøjer, at for eksempel mindre biler med motorer over 100 hk kun måtte køre 60 km/t og alle andre 80-130 km/t, erhvervskøretøjer o.a. på visse vejstrækninger. Hvordan mon det ville blive opfattet?