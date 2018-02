Flertallet (V og S) i teknik- og havneudvalget har indstillet til kommunalbestyrelsen, at Ærøexpressen skal betale over 600.000 kroner pr. år for brug af færgelejet i Marstal. Oveni skal Ærøexpressen selv betale for tilpasning af lejet til den nye færge.

En høj pris for leje af et "hul" i kajen.

Det er et groft eksempel på ublu konkurrence fra politisk side overfor en privat virksomhed.

Med et renteniveau på 3-5 procent vil dette svare til, at færgelejet i Marstal skulle have en værdi i størrelsen 12-20 millioner kroner. Helt ude af proportioner, når man husker, at det tilsvarende leje i Rudkøbing blev solgt for én krone.

At sammenligne med, hvad Ærøfærgerne betaler til Ærø kommune, er jo irrelevant, da det jo bare er penge ud og ind af samme kasse.

Man kan kun betegne det politiske flertals adfærd som grov obstruktion overfor et privat initiativ for at "beskytte" det kommunale færgeselskab. Når så dette færgeselskab i forvejen tildeles i størrelsen 19 millioner kroner pr. år af det særlige statslige ø-tilskud, så taler vi ikke alene om obstruktion men også om grådighed.

Dette bygger angiveligt på nervøsitet fra blandt andet borgmesteren for, at Ærøexpressen vil medføre en dårlig økonomi for Ærøfærgerne.

En traditionel tankegang: "Kagen" har en fast størrelse og man kæmper om størst andel. Virkeligheden vil være en anden.

Ærøexpressen vil tværtimod bevirke at "kagen" bliver større i form af flere turister, flere tilflyttere og større fleksibilitet for pendlere m.m. Vækst fremfor stilstand.

Tiden er til at der tænkes mere proaktivt og mindre reaktivt.

Det ville klæde det politiske flertal ikke bare at sige men også at gøre noget for hele øen.