SEDEN: Hvordan skaber vi sammen et endnu stærkere fællesskab og sikrer tryghed, så vores børn og unge ikke ender i fødekæden til banderne? Det spørgsmål vil Odense Kommune og rådmand for Børne- og Ungeforvaltningen, Susanne Crawley, gerne drøfte med borgerne i Agedrup og Seden på et møde på Seden Skole onsdag den 21. september klokken 19 til 21.

På mødet vil der være oplæg fra rådmanden, politiet, skolen og Odense Kommune, og "her kan du blive klogere på, hvordan vi sikrer en stærk forebyggelse i vores lokalområder, og hvordan vi kan sige fra over for de, der ikke vil fællesskabet", står der i invitationen, hvor der også lægges op til dialog.

Det fremgår ligeledes af invitationen, at der ikke vil være presse til stede ved mødet, og at deltagelse i mødet bliver behandlet fortroligt. Tilmelding sker på sspodense@odense.dk. (RAS)